29 и 30 мая 2018 г. В ЦВК «Экспоцентр» пройдет ведущее мероприятие в области технологий сыпучих материалов – SOLIDS Russia 2018. Сыпучие материалы постоянно используются в промышленности, в различных технологиях и в повседневной жизни. К ним относятся и лекарственные порошки, продукты питания, например, сахар, кофе или мука, а также химические вещества и полезные ископаемые, такие как уголь, руда и даже алмазы. Поэтому, особенно в промышленном производстве, требуются специальные решения, которые учитывают свойства сыпучих материалов и охватывают весь технологический процесс производства.

В рамках международной специализированной выставки и конференции российские и международные производители представят оборудование для обработки, переработки, хранения и транспортировки сыпучих материалов. Выставку и конференцию SOLIDS Russia ежегодно посещают коммерческие и технические руководители ведущих химических, пищевых и фармацевтических производств, горнодобывающих предприятий, а также производители пластмасс, удобрений и строительных материалов. Это дает возможность вести переговоры с руководителями предприятий, заинтересованных в конкретном оборудовании для обработки сыпучих материалов.

Оборудование, которое будет представлено на выставке, охватывает весь технологический комплекс работ с сыпучими материалами, например, внутризаводскую транспортировку, дозирование, классификацию, просев, грохочение, смешивание и измельчение сыпучих материалов. Технические решения для упаковки, хранения, перевозки, а также пожаро- и взрывозащиты дополняют продуктовые разделы мероприятия.

Традиционно параллельно с выставкой пройдет конференция, посвященная актуальным вопросам развития отрасли технологий для различных сыпучих материалов. Она будет организована совместно с ведущими ассоциациями, научно-исследовательскими институтами, профильными СМИ и специалистами предприятий-производителей. Планируются доклады спикеров на темы: состояние рынка, практическое применение технологий для сыпучих материалов, точки роста. Также будут раскрыты перспективы российского машиностроения и оборудования иностранного производства.