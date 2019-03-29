Конференция INTRA-TECH & PROJECTO (27–29 марта, Санкт-Петербург) стала площадкой для подписания партнерского соглашения между инжиниринговой компанией INTRATOOL и строительным подразделением Master Builders Solutions концерна BASF. Совместные усилия компаний будут направлены на внедрение современных решений в процессы возведения, эксплуатации и ремонта объектов нефтегазодобывающей отрасли.

К 2025 году в нефтегазохимический комплекс России планируется вложить 40 млрд долларов и создать более 18 тысяч рабочих мест. Такие данные озвучил на недавнем совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева вице-премьер Дмитрий Козак. План мероприятий по развитию нефтегазохимического сектора страны также предполагает увеличение производственных мощностей более чем в два раза. При условии выполнения пунктов дорожной карты в ближайшие пять лет отрасль ждет строительство новых объектов и модернизация существующих.

«Комплексное управление строительством, ремонтными работами и безопасностью технологического процесса в нефтегазовой отрасли стало главной темой международной конференции INTRA-TECH & PROJECTO. Мы представили специальные разработки, которые обеспечивают надежность работы оборудования на предприятиях, долговечность бетонных конструкций, снижают стоимость их эксплуатации и повышают эффективность работ – как для нового строительства, так и по проведению капитального ремонта сооружений», – рассказывает Алексей Ровенский, коммерческий директор строительного подразделения Master Builders Solutions концерна BASF.

Одним из косвенных подтверждений изменений, происходящих в области повышения безопасности, стало снижение количества ЧП на объектах отрасли с 2009 по 2018 год в два раза. Такого результата предприятиям удалось достичь благодаря в том числе системному подходу в области управления строительством.

Оценивая проект в долгосрочной перспективе, использование устаревших решений может стоить предприятию в будущем в разы больше, чем та экономия, которую они обеспечивают. Применение современных технологий еще на этапе возведения объекта повышает технологичность строительства, а впоследствии увеличивает межремонтные периоды.

Алексей Ровенский приводит в пример использование добавок в бетон, позволяющих достичь проектных характеристик бетона. Например, добавки серий MasterGlenium и MasterPolyheed применялись при строительстве завода по производству полипропилена ПАО «СИБУР Холдинг». Для изготовления бетонной смеси летом были использованы MasterGlenium 328 и MasterGlenium SKY 591, зимой – добавка MasterPolyheed 3500. Это позволило независимо от погоды получать бетонную смесь оптимального состава с сохранением подвижности до двух часов, с хорошей удобоукладываемостью и малой вязкостью для перекачивания бетононасосами. В результате было обеспечено соответствие бетона характеристикам по прочности (от В15 до В45) и морозостойкости (в диапазоне от F100 до F200).

Особенного подхода требует и монтаж оборудования в нефтегазохимической промышленности, так как обычно оно подвергается высоким динамическим нагрузкам, которые, в свою очередь, передаются фундаментам. Для снижения интенсивности вибраций разработана серия монтажных составов MasterFlow. Например, для монтажа газоперекачивающих агрегатов двух «Северных потоков» и «Южного потока», проектов госкорпорации «Газпром», применялись безусадочные составы для высокоточной цементации MasterFlow 928. Этот же материал использовался при установке газовых турбин на предприятии холдинга «Новатэк». Решение MasterFlow компенсирует вибрации оборудования, сейсмические колебания и обеспечивает высокую несущую способность основания, поэтому повышается безопасность эксплуатации оборудования и срок его службы.

Опыт применения решений, учитывающих отраслевые особенности строительства, уже показал потенциал для снижения эксплуатационной стоимости объектов, в том числе засчет повышения надёжности конструкций. Совместная работа по их внедрению BASF (как производителя строительной химии) и компании INTRATOOL, которая специализируется на привлечении в промышленность современных технологий, позволит не просто популяризовать инновационные решения, но и задать четкие отраслевые стандарты в данной сфере.

О подразделении строительной химии

Подразделение строительной химии концерна BASF под брендом Master Builders Solutions предлагает передовые решения для нового строительства, а также для техобслуживания, ремонта и реконструкции зданий и сооружений. Эти решения создаются на основе более чем 100-летнего опыта работы в строительной отрасли. Широкий портфель разработок охватывает добавки в бетон и цемент, химические решения для подземного строительства, системы гидроизоляции, герметики, ремонтные и защитные смеси, высококачественные строительные растворы, подливки под оборудование, напольные покрытия, плиточный клей, деформационные швы, а также решения для защиты древесины и др. Численность персонала подразделения строительной химии составляет около 7000 человек. Для того чтобы комплексно (от разработки концепции до практического осуществления проекта) решать конкретные задачи, стоящие перед нашими заказчиками, мы объединяем компетенции по различным регионам и направлениям деятельности и используем опыт, накопленный в процессе реализации многочисленных строительных проектов по всему миру. Мы опираемся на технологии BASF и на глубокое знание потребностей строительной отрасли в том или ином регионе для разработки решений, способствующих успешному бизнесу заказчиков и продвижению рациональных подходов к строительству.

Производственные площадки и центры продаж подразделения строительной химии расположены более чем в 60 странах мира. Оборот по итогам 2018 года составил около 2,5 млрд евро. С дополнительной информацией можно ознакомиться на веб-сайте по адресу: www.master-builders-solutions.basf.com.

О концерне BASF

BASF создаёт химию в целях устойчивого будущего. В своей деятельности мы сочетаем экономические успехи с бережным отношением к окружающей среде и социальной ответственностью. Сотрудники группы BASF, общая численность которых составляет около 122 тысяч человек, вносят вклад в успешное развитие бизнеса наших клиентов в различных индустриях практически во всех странах мира. Структура нашего бизнеса включает шесть основных сегментов: химикаты, специальные продукты, функциональные материалы и решения, технологии для покрытий, гигиенические решения и кормовые добавки, решения для сельского хозяйства. По итогам 2018 года объём продаж BASF превысил 63 млрд евро. Акции BASF торгуются на фондовых биржах во Франкфурте (BAS), Лондоне (BFA) и Цюрихе (BAS). Более подробная информация о концерне BASF представлена на сайте: www.basf.com .

О компании INTRATOOL

Группа компаний INTRATOOL с 2002 года является одной из ведущих компаний на рынке инженерных технологий для создания и поддержки производственной инфраструктуры. На сегодняшний день специалисты компании готовы решать самые сложные инженерно-технические задачи для повышения эффективности производства на российских предприятиях нефтегазовой, нефтехимической, энергетической, горной, металлообрабатывающей промышленности. Комплекс инженерно-консультационных услуг направлен на внедрение новых технологий, уменьшение времени запланированных простоев, предупреждение незапланированных простоев производства и прогнозирование рисков, обеспечение максимального срока службы оборудования, сокращение затрат на проведение технического обслуживания, оптимизации издержек производства. Перечень продукции производственного комплекса включает в себя детали трубопровода, фланцы и фланцевые изделия, трубопроводную арматуру, вспомогательное оборудование. Продукция сертифицирована для применения в ПАО «Роснефть», ПАО «Газпром нефть», ПАО «Башнефть», ПАО «Лукойл» и других нефтегазовых компаниях.

www.intratool.com.