Авторы: С.В. Афанасьев (Тольяттинский госуниверситет), В.Л. Гартман (ООО «НИАП-КАТАЛИЗАТОР»), Н.А. Мораш (Тольяттинский госуниверситет).
Опубликовано в журнале Химическая техника №9/2018
Современные крупнотоннажные производства уксусной кислоты являются достаточно высокорентабельным и включают несколько технологических стадий:
- очистку природного газа от сернистых соединений;
- пароуглекислотную конверсию природного газа;
- очистку конвертируемого газа от СО2 раствором моноэтаноламина;
- компрессию природного газа, диоксида углерода, конвертируемого газа и оксида углерода;
- выделение оксида углерода криогенным методом [1].
Это делает оправданным создание совмещенных производств по выпуску уксусной кислоты на базе существующих агрегатов аммиака..
Мощность установки СН3СООН в 150 000 т в год считается оптимальной. Это объясняется тем, что основное оборудование синтеза и ректификации изготавливается из дорогостоящих сплавов циркония и никеля, имеющих высокую стойкость против коррозии и обеспечивающих эффективную работу при высоких температурах и давлениях.
Процесс конверсии с целью получения оксида углерода осуществляется в печах риформинга под давлением 1,8 МПа. В качестве сырья используется природный газ и диоксид углерода. Для достижения требуемой производительности печей риформинга оправдано использование тонкостеннных реакционных труб с повышенным ресурсом работы [2].
Получаемый синтез-газ охлаждается в рекуперационных теплообменниках криогенной установки до температуры 283 К. После удаления следов Н2О и СО2 в адсорбере синтез-газ поступает в холодильный блок, где происходит его дальнейшее охлаждение и частичное ожижение. В дальнейшем осуществляется обработка потоков в специальной колонне, где СО вымывается жидким метаном, а в башенном охладителе протекает отпарка растворенного Н2.
Для захолаживания потоков до нужных параметров используется турбодетандер. Полученный сжиженный СО поступает в отделение синтеза уксусной кислоты, а водород выдается в производство аммиака.
Для производства ледяной уксусной кислоты используется процесс карбонилирования под низким давлением с использованием метанола и оксида углерода в качестве сырья.
Основные его стадии рассмотрены в работах [2–4].
Реакция протекает при температуре 200…270°С и давлении 20…70 МПа в присутствии карбонилов железа, кобальта или никеля. В качестве промоторов используют галогенсодержащие соединения.
Согласно многочисленным исследованиям, каталитическая активность карбонилов металлов уменьшается в следующим образом:
Ni > Co > Fe, а эффективность промоторов снижается от йода к хлору
I > Br > Cl.
Синтез уксусной кислоты из метанола впервые был разработан и осуществлен в промышленном масштабе немецкой фирмой BASF. Процесс проводят в присутствии кобальтового катализатора и йодсодержащего промотора при 200 °С и 70 МПа. Каталитически активным соединением является комплекс HCo(CO)4, образующийся при протекании следующих реакций:
2СоI2 + 2Н2O + 10CO → Со2(СО)8 + 4HI + 2CO2;
Со2(СО)8 + Н2О + СО → 2HCo(CO)4 + СО2.
Йодоводород, реагируя с метанолом, образует йодметан:
СН3ОН + НI → СН3I + Н2О.
Далее в результате окислительного присоединения HCo(CO)4 к йодметану образуется метилкобальткарбонил:
НСо(СО)4 + СН3I → СН3Со(СО)4 + НI.
Последующее присоединение CO и гидролиз комплекса приводят к образованию уксусной кислоты и регенерации катализатора:
СН3Со(СО)4 + СО → СН3СОСо(СО)4;
СН3СОСо(СО)4 + Н2О → СН3СООН + НСо(СО)4.
Принципиальная технологическая схема процесса получения уксусной кислоты из метанола фирмы BASF приведена на рисунке.
Раствор катализатора в метаноле поступает сверху в колонну синтеза 1, а снизу подается оксид углерода. Синтез осуществляется при 250°С и 70 МПа. Реакционная смесь из колонны синтеза поступает вначале в сепаратор высокого давления 2, а затем в сепаратор низкого давления 3. Непрореагировавший оксид углерода из сепаратора 2 снова возвращается в процесс.
Жидкие продукты далее отделяются в колонне 4 от катализатора и подаются в ректификационную колонну 5. Раствор катализатора возвращается в колонну синтеза 1. С верха колонны 5 отбирается непрореагировавший метанол, а кислота-сырец подается на ректификацию в колонну 6.
Кубовый остаток колонны 6 периодически отбирается на сжигание. Выход уксусной кислоты составляет 90 % в расчете на метанол.
Жесткие условия проведения процесса являются существенным недостатком, ограничивающим его широкое промышленное применение. Поэтому выявленная фирмой Monsanto способность родиевых соединений катализировать реакцию карбонилирования метанола при атмосферном давлении и температуре 100 °С имела важное практическое значение.
Синтез уксусной кислоты с использованием родиевого катализатора в промышленных условиях проводят при температуре ~180 °С, давлении 3…4 МПа. Концентрация катализатора поддерживается на уровне 0,001 моля в расчете на 1 т реакционной смеси. Предшест-венником катализатора может служить почти любое соединение родия, но обычно используют RhCl3⋅3Н2О, а в качестве промотора – HI.
Как металлический родий, так и йодистый водород достаточно дороги, поэтому с экономической точки зрения необходимо организовать практически полный их возврат в цикл. Кроме того, в связи с высокой коррозионной активностью системы Rh/HI большая часть оборудования должна быть изготовлена из дорогих сплавов.
Механизм карбонилирования метанола в присутствии родиевого катализатора представлен ниже:
[Rh(CO)2I2]– + CH3I → [CH3Rh(CO)2I2]–;
(I)
[CH3CORh(CO)I2]– + CO → [CH3CORh(CO)2I2] → (II) (III)
→ CH3COI + [Rh(CO)2I2]–.
Каталитически активным соединением выступает[Rh(CO)2I2]–, к которому присоединяется йодметан. Анионный комплекс одновалентного родия обладает сильными нуклеофильными свойствами, и эта стадия протекает с необычайно высокой скоростью. Образующееся метильное производное трехвалентного родия (I) нестабильно и быстро изомеризуется в продукт (II). Последний, реагируя с CO, образует лабильный комплекс (III), который подвергается восстановительному элиминированию с регенерацией катализатора.
Каталитический цикл завершается реакциями, в результате протекания которых образуются уксусная кислота и регенерируется промотор – йодистый метил:
СН3СОI + Н2О → СН3СООН + НI;
СН3ОН + НI → СН3I + Н2О.
Таким образом, родиевая технология получения уксусной кислоты аналогична кобальтовой. Принципиальное отличие заключается в том, что при карбонилировании метанола с использованием комплексов родия применяется оборудование низкого давления. Процесс осуществляется при пониженных температурах [2].
Можно выделить два основных брутто-процесса:
- карбонилирование метанола окисью углерода с образованием уксусной кислоты;
- реакцию водогазовой конверсии, при которой из оксида углерода и воды образуются диоксид углерода и водород.
Обе реакционные системы приведены ниже.
Реакция карбонилирования:
СО + СН3ОН → СН3СООН
оксид метанол уксусная углерода кислота
2) Реакция парогазовой конверсии является основной побочной реакцией:
СО + Н2О → СО2 + Н2.
Наряду с этим образуется незначительное количество пропионовой кислоты:
СН3СН2ОН + СО → СН3СН2СООН.
этанол оксид пропионовая углерода кислота
Важная роль отведена участку приготовления/регенерации катализатора и синтеза промотора:
- синтез свежих растворов катализатора для подачи в основную реакционную систему установки;
- приготовление йодистого метила;
- удаление продуктов коррозии из каталитической системы.
Йодид родия смешивают с водным раствором уксусной кислоты в осадителе-растворителе катализатора. Эту смесь подогревают и перемешивают, продувая через сосуд СО. После окончания приготовления катализатора раствор перекачивают в емкость.
Йодистый метил, играющий роль промотора, готовится в две стадии в отдельном реакторе. Первая стадия включает смешивание элементного йода с раствором йодистого водорода и воды, нагревание в присутствии родиевого катализатора и продувку СО.
Вторая стадия начинается с понижения температуры, уменьшения давления и введения метанола. Метанол быстро реагирует с НI. В процессе получения летучего МеI повышается давление в реакторе промотора.
Йодистый метил дистиллируется в верхнем погоне, конденсируется в конденсаторе промотора и охлаждается в переохладителе промотора. Продукт хранится в емкости для хранения промотора. Все отработанные газы направляются в испарительную емкость в зоне синтеза.
Регенерация катализатора предусматривает удаление продуктов коррозии из его раствора. Для решения этой задачи из испарительной емкости стадии синтеза он подается в осадитель-растворитель катализатора, где родий осаждается, а продукты коррозии остаются в растворе. Затем отстоявшуюся жидкость, содержащую продукты коррозии, сливают из осадителя-растворителя в концентратор остатка катализатора. Родий, оставшийся осажденным в осадителе-растворителе, повторно растворяют и перекачивают в катализаторную емкость или возвращают в испаритель в зоне реакции.
Многие из перечисленных катализаторов и материалов производятся в Российской Федерации и используются в отрасли. Определенный практический интерес представляют хлорированные отходы феррониобиевого производства, обладающие достаточно высокой каталитической активностью при карбонилировании метанола [7].
В условиях мирового роста производства аммиака становится актуальной задача создания на базе существующих в России аммиачных производств установок по выпуску уксусной кислоты, являющейся базовым продуктом многочисленных нефтехимических предприятий.
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