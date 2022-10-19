Интервью с Игорем Волковым (Группа ПОЛИПЛАСТИК, начальник управления приоритетных проектов) Опубликовано на портале «Химическая техника», октябрь 2022

Импортозамещение в сфере ЖКХ России, по мнению производителей материалов и оборудования для этого сектора, может существенно снизить потери коммунальных ресурсов, сократить количество аварий и укрепить энергетическую безопасность страны. Задачи амбициозные, но выполнимые. В нашей стране уже не первый год успешно внедряются отечественные технологии, представляющие собой действительно уникальные инновационные решения.

Начальник управления приоритетных проектов Группы ПОЛИПЛАСТИК Игорь Волков рассказал «Химической технике» о том, как компания решает извечную проблему аварийности коммунальных сетей, построив тысячи километров новых трубопроводов. В арсенале компании — десятки технических решений для различных сфер применения. Разработанные ПОЛИПЛАСТИКом полимерные трубы и фитинги успешно заместили на отечественном рынке продукцию зарубежных конкурентов в целом ряде отраслей, а сегодня импортозамещающая деятельность предприятия получила новый импульс.

ИВ.: Мы не просто предлагаем трубы, мы разрабатываем и внедряем комплексные инжиниринговые, логистические решения. Например, применяем современные методы защиты кабеля и технологии повышения безопасности электросетей. И это направление внесено Правительством РФ в список приоритетных задач в энергетике, наряду с важными вопросами водоснабжения, водоотведения, газораспределения, где Группа ПОЛИПЛАСТИК давно работает по реализации планов Правительства РФ.

ХТ.: Сегодня наиболее прогрессивными технологиями в трубопроводном строительстве являются полимерные трубы. Какие аргументы Вы можете привести в пользу полимеров?

ИВ.: Полимеры знакомы всем нам в быту: от простых деталей до конструктива автомобиля нас окружают те или иные полимерные материалы. Если коротко, то особенность полимеров — широкие технологические возможности: долговечность, герметичность, отсутствие коррозии, стойкость против нагрузок. Кроме того, они поддаются рециклингу, их можно перерабатывать и повторно использовать в производстве определенных видов новой продукции, что увеличивает сырьевую базу. Полимеры успешно применяются и в промышленности. С каждым годом сфера использования полимерных композиций расширяется. Известно, что в России уже построены крупные заводы по производству сырья для выпуска полимеров. Мы также наращиваем номенклатуру своих изделий.

ХТ.: Очевидно, что полимерные трубы применяются не только в сфере ЖКХ, но и в других областях инфраструктурного строительства, где Группа ПОЛИПЛАСТИК хорошо зарекомендовала себя. Что Вам более всего интересно?

ИВ.: Нам интересны все сферы инфраструктурного строительства с применением полимеров. Но у меня как руководителя направления приоритетных проектов особый интерес вызывают новые проекты, которые позволяют реализовать современные возможности полимеров и обратить их уникальные свойства в такие блага, как бесперебойная подача горячей и холодной воды, газа, тепла, одним словом, обеспечение комфортных условий проживания людей. Конечно, мы стремимся развивать все направления и постоянно совершенствуемся. Одна из актуальных на сегодняшний день задач — импортозамещение. Вся деятельность Группы ПОЛИПЛАСТИК за 30 лет ее работы была направлена именно на развитие производства той продукции, которая раньше в России не производилась. Не будет преувеличением сказать, что именно мы вытеснили с российского рынка зарубежных производителей полимерных труб и существенно сократили импорт фасонных деталей для трубопроводов.

ХТ.: Были ли какие-то сложности на пути преодоления импортозависимости, и какой вклад вы вносите в замещение иностранной продукции отечественными аналогами?

ИВ.: Сфера полимерной промышленности столкнулась с такими же трудностями, как и все, если говорить о санкциях. Мы как крупнейшие переработчики справились с этим и за полгода смогли наладить логистические цепочки по внутренним ресурсам и производство тех деталей, которые ранее получали из-за рубежа: в настоящее время у нас есть металлообрабатывающее производство в Белоруссии, которое поставляет нам детали для восстановления и выпуска специальной трубной продукции.

ХТ.: Вы уже полностью используете отечественное сырье и материалы?

ИВ.: Конечно, периодически возникают вопросы о тех или иных комплектующих, но должен сказать, что основная сырьевая база — это российские предприятия и поставщики. Например, в 2021 году мы приобрели технологию и оборудование, по строили отдельную площадку по производству гнутых отводов диаметром до 900 мм. Это европейская технология, которую мы адаптировали к российскому рынку и стали выпускать свою продукцию. Кстати, мы планируем применить эту технологию в энергетике.

ХТ.: Действительно ли, что одним из главных преимуществ полимерных трубопроводных систем является энергоэффективность?

ИВ.: Да, наши решения направлены как раз на это. Во-первых, сами конструкции из полимерных материалов требуют меньшего вовлечения персонала и имеют минимальную вероятность аварий. Во-вторых, это дополнительная защита электросетевого хозяйства. В-третьих, это простота замены кабеля без нарушения ландшафта территории. В-четвертых, это высокие характеристики самой полимерной защиты — огнестойкость, прочность и долговечность. Обратите внимание, Москва и многие мегаполисы России уже несколько лет прокладывают кабельные линии под землей, защищая их специальными термостойкими полимерными трубами, выпускаемыми Группой ПОЛИПЛАСТИК под брендом ЭЛЕКТРОПАЙП.

ХТ.: Ваша компания имеет достаточно развитую производственную базу. Учитывая растущий спрос на вашу продукцию, планируется ли наращивание мощностей?

ИВ.: Наши предприятия расположены по всей России, и это позволяет нам сокращать логистическое «плечо» и не увеличивать цены. Мы наращиваем выпуск продукции: в прошлом году все наши пред приятия были оснащены новым оборудованием, которое позволит выпускать современные виды труб, в том числе многослойные с уникальными характеристиками, трубы КОРСИС ПЛЮС диаметром до 3,5 м. Мы ищем возможности для увеличения существующих производственных площадей. И наконец, мы расширяем ассортимент продукции за счет замены иностранных позиций. В числе инновационных решений, которые мы применяем, технология бестраншейного строительства и восстановления сетей и коллекторов различных форм методом спиральной навивки ПВХ-профиля СПИРАТЕХ, цельнотянутые гнутые отводы — единственная в России и одна из немногих в Европе технология, имеющая такой масштаб, как у нас. Нашим новым направлением станут трубы для сельского хозяйства, стойкие против ультрафиолетового воздействия и разработанные специально для наружной прокладки систем орошения.

Могу с уверенностью сказать, что Группа ПОЛИПЛАСТИК — надежный партнер государства и бизнеса в решении самых сложных, важных и срочных задач инфраструктурного строительства в различных сферах. Полимерная трубная продукция компании позволяет строить надежные сети с длительным сроком службы и безаварийной эксплуатации. Благодаря этому снижаются аварийность и потери ценных ресурсов, обеспечивается надежное функционирование всех систем жизнеобеспечения сектора ЖКХ, а также производственных процессов в промышленной, аграрной, нефтегазовой сферах.

СПРАВКА:

Группа ПОЛИПЛАСТИК (www.polyplastic.ru) — лидер рынка и флагман отрасли переработки полимеров. На протяжении трех с лишним десятилетий компания формирует и задает тренды развития на рынке трубных технологий и в производстве композиционных материалов. Группа включает 26 производственных площадок, а также 38 торговых домов в России, Белоруссии и Казахстане. Группа ПОЛИПЛАСТИК — это ведущий эксперт в области разработки, производства и применения полимерных трубопроводных систем и крупнейший в России и СНГ производитель широкого спектра полимерной трубной продукции для сетей водоснабжения и водоотведения, газораспределения, отопления, кабелезащиты, нефтепроводов, промышленных трубопроводов, ирригации и других сфер применения. Климовский трубный завод Группы является самым крупным в Европе производителем по объемам выпуска полиэтиленовых труб.

С 2020 года Группа ПОЛИПЛАСТИК включена в перечень системообразующих предприятий Российской Федерации, оказывающих особое влияние на экономику страны.