На сегодняшний в день связи с угрозами, связанными с пандемией коронавирусной инфекции, возникла острая необходимость в решениях для своевременного обнаружения активных носителей инфекции и принятия комплекса мер для недопущения их взаимодействия со здоровыми людьми.
В рамках комплекса мер, снижающих риск распространения инфекции и уже зарекомендовавших свою эффективность в странах азиатского региона, Инжиниринговая компания INTRATOOL предлагает технические решения, позволяющие проводить непрерывный контроль температуры лица человека при его движении в потоке. Данные решения оптимально подходят для своевременного контроля посетителей и персонала на пунктах пропуска:
- производственных объектов;
- транспортных узлов;
- приграничного контроля ;
- бюджетных и гражданских организаций;
- офисных и торговых центров.
Тепловизионные системы INTRAVISION способны БЫСТРО И ЭФФЕКТИВНО ВЫЯВИТЬ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО НОСИТЕЛЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ С ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ путем применения специально подобранного высокоэффективного оборудования и программного обеспечения, предназначенного для бесконтактного измерения зоны лица или нескольких лиц (до 8 человек) одновременно.
Системы INTRAVISION:
- обеспечивают превосходную тепловую чувствительность;
- обеспечивают высокую повторяемость результатов;
- автоматически подстраиваются под изменения температуры среды.
Скачать буклет INTRAVISION TS-3
Скачать буклет INTRAVISION TS-6
По вопросам — ksb@intratool.ru