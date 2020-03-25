На сегодняшний в день связи с угрозами, связанными с пандемией коронавирусной инфекции, возникла острая необходимость в решениях для своевременного обнаружения активных носителей инфекции и принятия комплекса мер для недопущения их взаимодействия со здоровыми людьми.

В рамках комплекса мер, снижающих риск распространения инфекции и уже зарекомендовавших свою эффективность в странах азиатского региона, Инжиниринговая компания INTRATOOL предлагает технические решения, позволяющие проводить непрерывный контроль температуры лица человека при его движении в потоке. Данные решения оптимально подходят для своевременного контроля посетителей и персонала на пунктах пропуска:

производственных объектов;

транспортных узлов;

приграничного контроля ;

бюджетных и гражданских организаций;

офисных и торговых центров.

Тепловизионные системы INTRAVISION способны БЫСТРО И ЭФФЕКТИВНО ВЫЯВИТЬ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО НОСИТЕЛЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ С ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ путем применения специально подобранного высокоэффективного оборудования и программного обеспечения, предназначенного для бесконтактного измерения зоны лица или нескольких лиц (до 8 человек) одновременно.

Системы INTRAVISION:

обеспечивают превосходную тепловую чувствительность;

обеспечивают высокую повторяемость результатов;

автоматически подстраиваются под изменения температуры среды.

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