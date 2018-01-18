В Набережных Челнах пройдет «Камский промышленный форум-2018»

С 14 по 16 февраля в городе Набережные Челны состоится тринадцатый «Камский промышленный форум — 2018», в рамках которого пройдут Всероссийские специализированные выставки с международным участием «Машиностроение. Металлообработка. Металлургия. Сварка-2018», «Станкостроение-2018», «Энергетика Закамья-2018», «Нанотехнологии в промышленности-2018», «Промышленная безопасность-2018», «Нефть. Газ. Химия. Экология-2018», «Шины. Каучуки. РТИ-2018», «Автопром. Автокомпоненты-2018».

Цель форума и выставок:

1.Поддержка местных товаропроизводителей путем интеграции малого и среднего бизнеса вокруг крупных компаний и реализация программ по импортозамещению.

2.Демонстрация передовых технологий отрасли. Предложения по механизмам их внедрения, в том числе от государственной инфраструктуры бизнеса.

Организаторы тринадцатого «Камского промышленного форума -2018»: Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан, ГАУ «Центр энергосберегающих технологий Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан», Исполнительный комитет города Набережные Челны, Выставочный центр «ЭКСПО-КАМА», Региональное отделение Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

При поддержке Правительства Республики Татарстан.

Генеральным Информационным партнером выставок «Машиностроение. Металлообработка. Металлургия. Сварка-2018» и «Станкостроение-2018» выступил ежемесячный специализированный журнал «Станочный ПАРК», г. Санкт-Петербург.

Генеральным Информационным партнером выставки «Энергетика Закамья-2018» выступил ежеквартальный журнал-справочник «Рынок Электротехники», г. Москва.

Традиционно в работе выставок и форума принимают участие руководители и представители министерств, ведомств и предприятий Республики Татарстан, регионов России, инфраструктура по поддержке и развитию предпринимательства, общественные объединения и организации Республики Татарстан, средства массовой информации.

Среди постоянных участников выставок и форума – поставщики специального и уникального оборудования, а также поставщики материалов и сырья общего назначения.

Сегодня на участие в выставках заявлено более 40 предприятий и организаций из 16 различных регионов Российской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья. Представят свою продукцию организации Екатеринбурга, Тольятти, Пермского Края, Санкт-Петербурга, Москвы, Московской и Орловской областей, а также Республики Беларусь, Удмуртия, Татарстан и другие. Современные высокотехнологичные разработки, оборудование и станки представят: ООО «Точность» (г. Москва), ООО «ФЕСТО-РФ» (г. Самара), ООО «Промышленный инструмент» (г. Ижевск, Удмуртская Республика), АО «Электромашиностроительный завод «ЛЕПСЕ» (г. Киров), ООО «Русское общество специализированного оружия» (г. Златоуст), Фабрика художественных изделий «НИКОН» (г. Златоуст), ООО «Камоцци пневматика» (г. Набережные Челны), и другие.

Церемония открытия выставки состоится 14 февраля

В церемонии открытия примут участие представители Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан, ГАУ «Центр энергосберегающих технологий Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан», Исполнительного комитета города Набережные Челны, Регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

Участники и посетители тринадцатого «Камского промышленного форума» имеют возможность познакомиться с реальными достижениями всех основных направлений современного рынка машиностроительного и топливно-энергетического комплексов, автомобилестроения, станкостроения; нефтегазодобывающей, нефтехимической отраслей промышленности, наноиндустрии, промышленной безопасности. В рамках выставки будет организована широкая деловая программа, которая охватит разные форматы мероприятий: конференции, практические семинары, круглые столы. Участие в деловой программе предоставит возможность специалистам, экспертам и представителям государственных органов власти обсудить международные и отечественные технологические разработки и оценить перспективы их внедрения в промышленность Республики Татарстан, а также стать участником профессионального бизнес-сообщества, расширить деловые связи и заключить выгодные контракты.

Место проведения: Выставочный центр «ЭКСПО-КАМА» — г. Набережные Челны, пр. Автозаводский, район Форт Диалога, 52 комплекс

Время работы: 14, 15 февраля — с 10.00 до 18.00, 16 февраля – с 10.00 до 15.00.

Вход свободный.

Приглашаем Вас принять участие в тринадцатом «Камском промышленном форуме-2018». По вопросу заявок на участие в выставках обращаться по телефону (8552) 470-102 или по запросу на электронный ящик: expokama1@bk.ru. Наша группа Вконтакте «ЭКСПО-КАМА, выставочный центр» — https://vk.com/public143026245

Пресс-служба ВЦ «ЭКСПО-КАМА»

www.expokama.ru