В отеле InterContinental заказчики встретились с нефтесервисными подрядчиками

17 октября в московском отеле InterContinental состоялась двенадцатая ежегодная конференция Нефтегазовый сервис в России» (Нефтегазсервис-2017).

На конференции выступили кураторы нефтесервисных блоков нефтегазовых компаний. Участвовали руководители крупных буровых и геофизических компаний. Обсуждались слабые места российского нефтесервиса, проблемы технологий и оборудования, взаимодействие заказчиков и нефтесервисных подрядчиков.

Открыл мероприятие депутат Государственной Думы, руководитель секции по законодательному регулированию нефтегазосервисной отрасли Юшаа Газгиреев.

В конференции приняли участие представители компаний: ПАО «НК «Роснефть», АО «Росгеология», ООО «Газпромнефть-Ангара», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Татнефть», ПАО «НОВАТЭК», АО «Зарубежнефть», ООО «Зарубежнефть-добыча Харьяга», ООО «Газпромнефть НТЦ», ООО «РН-Сервис», ООО «Газпром бурение», ООО «Газпром подземремонт Уренгой», ООО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегазгеофизика», ООО «Центр горизонтального бурения», ООО «ТНГ-Групп», ООО «ЭРИЭЛЛ НЕФТЕГАЗСЕРВИС», ООО «БКЕ», ООО НПП «БУРИНТЕХ», ООО «УК «Татбурнефть», АО «РМНТК «Нефтеотдача», ООО «ПетроАльянс», АО «ССК», ГК «НьюТек Сервисез», ООО «Таргин Бурение», ГК Миррико, ООО «Пакер Сервис», ОАО «Когалымнефтегеофизика», Halliburton, Baker Hughes, Weatherford, KPMG, NOV и другие специалисты.

На мероприятии состоялось награждение лучших нефтесервисных подрядчиков по итогам пятого ежегодного прямого опроса нефтегазовых компаний. Опрос проводился в следующих номинациях: полевая геофизика, сейсморазведка и ВСП, ГИРС, эксплуатационное и разведочное бурение, телеметрия, ГНБ, ЗБС, долотный сервис, ТКРС, РИР и ловильный сервис, сопровождение буровых растворов, цементирование скважин, колтюбинг, ГРП, обслуживание УЭЦН.

Все участники конференции получили новую настенную карту «Российский нефтегазовый сервис – 2017» и справочник «Нефтегазовый сервис – 2017».

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