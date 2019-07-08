Компания CREON Conferences рада сообщить вам о проведении VIII международной конференции «Гелий 2019». Мероприятие состоится 17-18 октября в г. Санкт-Петербург в отеле «Кемпински Мойка 22».

На мировом гелиевом рынке назревают перемены. Уже в ближайшее время США сократят объемы производства ввиду истощения запасов гелия. Катар с небольшим опозданием в 2020 г. откроет новую площадку. Еще через год свою долю рынка займет и Россия, которая запустит Амурский ГПЗ. Также нельзя забывать о росте добычи гелия в Австралии, Канаде и Танзании.

Россия может стать одним из регуляторов мирового рынка гелия, оперативно наращивая производство этого газа и его отгрузку покупателям. Проект строительства Логистического центра обслуживания гелиевых контейнеров строго синхронизирован с проектом строительства Амурского ГПЗ, сейчас он вступил в активную фазу. Таким образом, поставки российского гелия, который будет извлекаться из газа Чаяндинского месторождения, по Восточному маршруту начнутся в 2021 г. Также планируется построить установку по производству гелия на Ярактинском месторождении, после ее запуска баланс рынка может измениться.

Компания CREON Conferences по праву гордится тем, что стала первым в Европе организатором конференции, на которой ведущие игроки и эксперты рынка могут обсудить состояние и перспективы развития гелиевой отрасли, поделиться планами и заключить соглашения о взаимовыгодном сотрудничестве.

Ключевые темы конференции этого года:

состояние и перспективы развития мирового рынка гелия;

обзор российского рынка гелия;

ценообразование на гелий;

рынки сбыта российского гелия;

современное оборудование для хранения и транспортировки гелия;

развитие инфраструктуры транспортировки гелия.

Конференция ежегодно собирает более 100 делегатов российских и зарубежных компаний. Среди них добывающие и перерабатывающие предприятия, инжиниринговые компании, научно-исследовательские и проектные организации, поставщики и потребители гелия. Приглашаем вас присоединиться к нашим делегатам. Будем рады встрече!

Отчет о прошедшей конференции «Гелий 2018», опубликованный в журнале «Химическая техника».

Статьи участников конференции:

Авторы: Г.Г. Каграманов, В.Н. Гуркин (РХТУ им. Д.И. Менделеева). Влияние технологических параметров на работу мембранных газоразделительных систем извлечения гелия из природного газа. Опубликовано в журнале «Химическая техника» №11/2018

Автор: М.К. Лукашевский (ООО «НПФ «Прогресс»). Отечественное оборудование для контроля герметичности. Опубликовано в журнале «Химическая техника» №10/2018

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