25 марта 2020 г. в ГК «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва) состоится XI Межотраслевая конференция «Антикоррозионная защита-2020», посвященная современным промышленным ЛКМ, краскам и материалам для защиты от коррозии, огнезащиты и изоляции, решениям для усиления и восстановления оборудования, зданий и сооружений промышленных предприятий.

Организатор конференции — ООО «ИНТЕХЭКО» — www.intecheco.ru

Делегаты от предприятий различных отраслей промышленности, насыщенная программа, широкий спектр мнений — позволяют участникам конференции получать исчерпывающую информацию о текущем развитии технологий защиты от коррозии.

Основные темы докладов конференции:

Актуальные задачи противокоррозионной защиты в промышленности.

Промышленные лакокрасочные материалы отечественных и зарубежных производителей.

Новейшие технологии и материалы огнезащиты, изоляции и антикоррозионной защиты строительных конструкций зданий, сооружений, эстакад, газоходов, трубопроводов, дымовых труб, емкостей и другого технологического оборудования промышленных предприятий.

Примеры применения промышленных ЛКМ для предупреждения аварий, усиления и восстановления зданий, сооружений и оборудования.

Подготовка поверхности. Современное окрасочное оборудование.

Оборудование для систем электрохимической защиты. Оценка систем электрохимзащиты.

Современные приборы для контроля качества лакокрасочных материалов и покрытий.

Приборы неразрушающего контроля, дефектоскопы, толщиномеры, промышленные сканеры.

Обследование и экспертиза промышленной безопасности зданий, сооружений и оборудования.

Производство высотных труб, газоходов, скрубберов и элементов строительных конструкций из коррозионностойких неметаллических материалов (слоистые пластики, химстойкие бетоны и др.).

Конструкции и устройство монолитных полимерных полов в промышленном строительстве.

Защита бетона и восстановления железобетонных конструкций.

и другие темы – все темы и план проведения см. на сайте http://www.intecheco.ru/anticor/

Конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА яркое и заметное мероприятие как количеству докладов на самые актуальные темы, так и по числу делегатов от ведущих компаний. Например, участие в предыдущей — Десятой конференции «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2019» приняли: ООО «АМВИТ ТРЕЙД», ООО «АКЗ покрытия», ООО «Антикоррозионные защитные покрытия СПб», ООО «Аргус ЛКМ», Ассоциация «СОПКОР», Ассоциация «Центрлак», АО «Атомэнергопроект», Балаковский филиал АО «Апатит», ООО «ВолгоградНИПИморнефть», ООО «Газпром Трансгаз Екатеринбург» , ООО «Газпром трансгаз Махачкала», ООО «Газпром трансгаз Москва», ООО «Газпром трансгаз Ухта», АО «ГалоПолимер Пермь», АО «ГИПРОЦВЕТМЕТ», ООО «Завод газовой аппаратуры «НС», Завод огнезащитных покрытий ООО «Прометей», АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького», Институт «ТатНИПИнефть» ПАО «Татнефть», ООО «ИНТЕХЭКО», АО «КазАзот» (Республика Казахстан), ООО «Константа-2», АО «Концерн «НПО «Аврора», ОАО «Котласский химический завод», ООО «КТ Инжиниринг», АО «КТК-Р», АО «Мойнакская ГЭС» (Республика Казахстан), АО «Мосводоканал», АО «Мособлгаз», АО МТЗ ТРАНСМАШ, ООО «НЕФТЕГАЗИМПЕКС», ПАО «Нижнекамскнефтехим», АО «НИПИгазпереработка», АО «НИЦ «Строительство», ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат», ООО «НПО «СпецПолимер», ООО НПП СК «ЭГИД», ЗАО НПХ ВМП, ООО «НПЦ Антикоррозионной Защиты», ООО «Осоран-огнезащита», АО «Промстрой» ОП «Тобольск», ООО «Промтех», ООО «Ремохлор», АО «РКЦ «Прогресс», ООО «Промышленные покрытия», ООО «РН-БашНИПИнефть», ООО «Стилпейнт-Ру», ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», АО «Сызранский НПЗ», ООО «ТД «ЭКОПОЛ», ООО «ТЕХИНТЕСТ», НЧОУ ВО «Технический Университет УГМК», ООО «ТИ-СИСТЕМС», АО «Транснефть — Диаскан», АО «Тулагипрохим», ОАО «Удмуртнефть», ООО «Ультра НДТ», ООО «Уралгрит», АО «Уральская Сталь», АО «Уралэлектромедь», ОАО «Фундаментпроект», ООО «Хелиос РУС», АО «Хемпель», ЗАО «Химсервис», ЗАО «Химсервис-ЭХЗ», ООО «ЦСТ-Сервис», ООО «Эй Джи Эй» и другие компании.

В холле конференц-зала будет проводиться небольшая выставка. Выставка при конференции – это возможность задать все интересующие вопросы, обменяться мнениями с коллегами, получить консультации ведущих экспертов, найти новые подходы и решения.

Ссылки на материалы предыдущей конференции:

Программа конференции 2019 года: http://www.intecheco.ru/anticor/doc/programAKZ2019.pdf

Сборник докладов и каталог: http://www.intecheco.ru/doc/sb_akz2019.pdf

Фотоальбом конференции: https://photos.app.goo.gl/DFv28ppuV15Rzdd27

Подробную информацию, условия участия, бланки заявок, фотографии, видеоотчеты, программы и сборники всех конференций ООО «ИНТЕХЭКО» за период с 2008 по 2019гг. — см. на сайте www.intecheco.ru

Для регистрации участия отправьте заявку на электронную почту: admin@intecheco.ru

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ В ООО «ИНТЕХЭКО»:

Директор по маркетингу — Ермаков Алексей Владимирович,

тел.: +7 (905) 567-8767, admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru сайт: www.intecheco.ru

Стоимость и график промышленных конференций: http://www.intecheco.ru/doc/plan_intecheco.pdf