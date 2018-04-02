25-26 сентября 2018 г. в ГК ИЗМАЙЛОВО (г. Москва) состоится XI Международная конференция «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2018» — межотраслевой научно-практический форум, охватывающий основные технологии газоочистки и современное газоочистное оборудование для предприятий черной и цветной металлургии, машиностроения, электроэнергетики, цементной, нефтегазовой, целлюлозно-бумажной, химической и других отраслей промышленности.

Ежегодно в работе конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» принимают участие 150-200 делегатов от ведущих промышленных предприятий, производителей основного и вспомогательного оборудования установок газоочистки, научно-исследовательских и проектных институтов, сервисных и инжиниринговых компаний России, Германии, Франции, Чехии, Сербии, Италии, Испании, Украины, Казахстана, Республики Беларусь и других стран.

Организатор конференции – ООО «ИНТЕХЭКО» — www.intecheco.ru

Эксперты ведущих отечественных и зарубежных компаний представят участникам конференции инновационные электромеханические, химические и биологические технологии газоочистки, решения для очистки газов и воздуха от пыли, золы, диоксида серы, окислов азота, ПАУ и других вредных веществ, электрофильтры, рукавные фильтры, скрубберы, циклоны, современные фильтровальные материалы, системы взрывозащиты и пылеподавления, оборудование для пылетранспорта, системы экологического мониторинга, газоанализаторы и пылемеры, АСУТП газоочистки, системы вентиляции и кондиционирования, промышленные пылесосы, дымососы, вентиляторы, насосы, арматуру, компенсаторы и другое оборудование для газоочистных систем.

Основные темы докладов конференции:

Состояние и методы решения проблем защиты атмосферного воздуха на предприятиях металлургии, энергетики, цементной, нефтегазовой, химической и других отраслей промышленности России и стран СНГ.

Современные конструкции электрофильтров, рукавных, карманных, картриджных и кассетных фильтров, скрубберов, циклонов, адсорберов, охладителей, вихревых пылеуловителей, скрубберов Вентури, волокнистых и ионитных фильтров, каплеуловителей, плазменно-каталитических реакторов, устройств дожига газов и нестандартизированного газоочистного оборудования.

Опыт проектирования, строительства и эксплуатации различного газоочистного оборудования.

Современные системы взрывозащиты и пылеподавления.

Новейшие российские и зарубежные фильтровальные материалы.

АСУТП газоочистки. Автоматизация установок очистки газов и аспирационного воздуха.

Экологических мониторинг вредных выбросов в атмосферу.

Современные газоанализаторы, пылемеры, расходомеры и другие приборы КИП.

Системы удаления и транспортировки уловленных материалов.

Промышленные вентиляторы. Дымососы и тягодутьевые машины различных типов.

Высокоэффективное вспомогательное оборудование установок газоочистки: агрегаты питания электрофильтров, арматура, компенсаторы, системы обогрева.

Запасные части к рукавным фильтрам и электрофильтрам.

и другие темы – подробная программа будет опубликована на сайте www.intecheco.ru.

К участию в работе Международной конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» приглашаются:

Руководители и ведущие специалисты предприятий металлургии, энергетики, цементной, целлюлозно-бумажной, нефтегазовой, химической и других отраслей промышленности: Технические директора, Главные инженеры, Главные энергетики, Главные механики, Начальники сервисных и ремонтных служб, Главные экологи, Начальники управлений, Начальники установок газоочистки, Начальники отделов охраны окружающей среды, ответственные за экологию, промышленную безопасность, техническое перевооружение, реконструкцию, модернизацию и ремонты установок очистки газов и воздуха.

Руководители и ведущие специалисты инжиниринговых, проектных, научно-исследовательских и монтажных организаций.

Эксперты и руководители компаний, производящих современное основное и вспомогательное оборудование для установок очистки газов и аспирационного воздуха.

Представители департаментов Министерств и ведомств РФ, регламентирующих политику государства в сфере промышленности и экологии.

Журналисты профильных СМИ.

Участие в Десятой Международной конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2017» приняли более 170 делегатов от предприятий различных отраслей промышленности, ведущих производителей оборудования, инжиниринговых и сервисных компаний России, Австрии, Германии, Италии, Польши, Сербии, Украины, Эстонии, Республики Беларусь, Казахстана и других стран мира, в том числе представители: Buhler Technologies GmbH (Германия), Evonik Fibres (Италия), GEA в России, IRMA PROJEKT SISTEM D.O.O. (Сербия), ООО «КОЯ» , Koja Ltd (Финляндия), W.L.Gore & Associates GmbH, PENTOL-ENVIRO POLSKA Sp. z o. o. (Польша), R&R-BETH GmbH (Германия), SCHEUCH GmbH (Австрия), Termokimik Corporation S.p.A. (Италия), Well Technology OU (Эстония), ООО «Абинский ЭлектроМеталлургический завод», ООО «Академия Промышленного Пылеподавления «Борей», ООО «Ай Си Пи», ООО «Аква-Композит», Аксуский завод ферросплавов – филиал АО «ТНК «Казхром» (Республика Казахстан), АО «Алюминий Казахстана» (Республика Казахстан), ООО «БВФ Энвиротек», ЗАО «Безопасные Технологии», ООО «Веза-Санкт-Петербург», ООО «Веза-Север», ОАО «ВТИ», АО «Газпромнефть — МНПЗ», ОАО «Гомельстройматериалы» (Республика Беларусь), ООО «Гипрогазоочистка-инжиниринг», ГП «ГИПРОКОКС» (Украина), ПАО «ГМК «Норильский никель», АО «ГСПИ», ГУП «Государственный природоохранный центр», ООО «ДЕСА», ООО «ДМН Восток», ТОО «Евразийская Группа» (Республика Казахстан), АО «Евроазиатская энергетическая корпорация» (Республика Казахстан), ООО «Завод пневмотранспортного оборудования», ООО «ИНТЕХЭКО», ООО «Иматек и К» (Республика Беларусь), ООО «Индастриал Восток Инжиниринг», ООО «ИНФАШТАУБ РУС», ООО «ИЦ ЕВРОКОМ», АО «Казахстанский электролизный завод», ООО «КДК-ЭКО», ООО «КемИнС», АО «КЛЕВЕР», ООО «Композит Сольюшен», АО «Кондор-ЭКО», ОАО «Красцветмет», АО «Курганский машиностроительный завод конвейерного оборудования», ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, Минеральные удобрения — Таразский филиал ТОО «Казфосфат» (Республика Казахстан), ПАО «Михайловский ГОК», АО «Мосводоканал», ФГУП «Московский эндокринный завод», Московское представительство SMS group GmbH, Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1), филиал ОАО «ТГК-16», ОАО «НИИК», ТОО «Научно-исследовательский инжиниринговый центр ERG» (Республика Казахстан), ПАО «НЛМК», Новоджамбулский фосфорный завод — Жамбылский филиал ТОО «Казфосфат» (Республика Казахстан), ООО «Новоросметалл», АО «Нордфелт», ООО «НПО «Центротех», ООО «НПП «Сфера», ООО «НПП Экострада», ООО «НПП «Ятаган», ООО НТК«Зенит», ООО «Омсктехуглерод», ФГУП «ПО «МАЯК», ООО «ПО ЭКОТЕХ», ПЕ «Спецналадка» АО «СУЭК-Кузбасс», АО «Первоуральский новотрубный завод», ООО «ПК «Новые Технологии», ООО «Полюс Проект», ООО «ПрогрессУралИнжиниринг», ООО «ПРОМГАЗООЧИСТКА-АКС», ООО «Промышленные Системы Автоматики», ООО «Промстрой Инжиниринг», ООО «РУСАЛ ИТЦ», ОАО «РЭТЗ Энергия», НАО «СВЕЗА Кострома», АО «СибВАМИ», ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», ООО «СовПлим-Сибирь», ООО «Сибшахтостройпроект», ООО «Сибнииуглеобогащение», ООО «Судогодские стеклопластики», ООО «Теплоком», ООО «ТИ-СИСТЕМС», ООО УСК «НЕКСАН», ООО «Фабрика рукавных фильтров» (Украина), ООО «Фабрика Фильтров «Весь Мир», ООО «ФИНГО-Комплекс», ООО «Хальдор Топсе», ООО «Химмаш-Аппарат», ООО «Химтехнология», ПАО «Челябинский цинковый завод», ООО «Эковент К», ООО «ЭКО-КОМ», ООО «ЭкоПромИнжиниринг», ЗАО «Экрос-Инжиниринг», ООО «Экоальянс», ЗАО «Эктив Телеком» и других компаний. Полный список участников можно получить по запросу на электронную почту admin@intecheco.ru.

Уже традиционно для участников конференции будет проводиться выставка «Газоочистка в промышленности», на которой делегаты смогут поближе познакомиться с современными технологиями, решениями, оборудованием и контрольно-измерительными приборами.

Оргкомитет приглашает всех заинтересованных специалистов принять участие в работе уникальной межотраслевой конференции по вопросам очистки газов и воздуха в промышленности.

Все условия участия, бланки заявок, а также фотографии, программы, сборники докладов и каталоги предыдущих конференций доступны на сайте: http://www.intecheco.ru/ecolog/

Видео о конференции ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА см. по ссылке: https://youtu.be/jvZco4XNjDY

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ В ООО «ИНТЕХЭКО»

Председатель оргкомитета — Ермаков Алексей Владимирович

Тел.: +7 (905) 567-8767, факс: +7 (495) 737-7079, admin@intecheco.ru

Сайт промышленных конференций ООО «ИНТЕХЭКО»: http://www.intecheco.ru/

График конференций: http://www.intecheco.ru/doc/plan_intecheco.doc