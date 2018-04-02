Полимерные материалы все последние десятилетия успешно теснят традиционные (металлы, стекло, бумагу и т. п.) в таких отраслях, как упаковка, автомобилестроение, авиакосмическое машиностроение. Однако, насколько потенциала замещения в этих отраслях достаточно для поддержания роста спроса на полимеры по всему миру?

На конференции «Нефтехимия России и СНГ» будет представлено уникальное исследование о полимерных материалах будущего и том, как они могут изменить структуру спроса на нефтехимические продукты. Исследование подготовлено информационно-аналитическим центром «Рупек», который является Аналитическим партнёром конференции.

Андрей Костин, Директор Рупек, ответил на вопросы организатора конференции, компании GBC об актуальности этой темы и о том, какое значение это может иметь для российской нефтехимии.

GBC: Насколько российские предприятия могут конкурировать в отношении изобретения и внедрения новых материалов или все-таки это глобальный процесс, в котором Россия остаётся в арьергарде?

Андрей Костин: «В России уже есть и работают научные группы и небольшие компании, выпускающие высокотехнологичные материалы, например, высокотемпературные смолы для аэрокосмических композитов, пользующихся спросом во всем мире. Складывается любопытная картина: мы испытываем очевидные трудности с внедрением производств state-of-the-art материалов «сегодняшнего дня» (это хорошо видно, например, в цепочке производства углеволокна высокого класса, необходимого для современной конкурентоспособной авиации), но в материалах «завтрашнего дня» имеем почти те же стартовые позиции, что и у всех. Для российской отрасли очень важно сейчас верно угадать тенденцию и – раз уж мы «проспали» два окна в суперциклах в базовой нефтехимии, — верно инвестировать в разработку опережающих технологий/материалов и/или соответствующие мощности. Ключевое слово тут «верно»: примеров того, как ошибки такого рода «угадывания» приводили к провалу, тоже в России достаточно, к сожалению».

Читать интервью полностью https://www.globuc.com/ru/2018/03/18/petrochemicals-future-rupec-interview/

С результатами исследования можно будет ознакомиться на конференции «Нефтехимия России и СНГ», которая пройдёт 11-13 апреля в отеле Four Seasons Москва. Подробнее о возможности участия на сайте организатора: https://www.globuc.com/ru/cispetrochemicals/