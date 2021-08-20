Продолжается активное комплектование экспозиции крупнейшей в России международной выставки химической промышленности и науки «Химия-2021», которая пройдет в ЦВК «Экспоцентр» с 26 по 29 октября.

Многие ключевые компании отрасли уже подтвердили свое участие, сообщили в дирекции выставки. Среди российских экспонентов: «Альянс Энергия», Башкирская содовая компания, «Балтика-Транс», «Гамма-Пласт», «КуйбышевАзот», «Мелитэк», «Реатэкс», «Реаторг», «Росхимреактив», «Самсон Контролс», «ФосАгро», «Химмед», «Энергомаш». В числе зарубежных участников: ASOS (Турция), «Аркема Франс» (Франция), «Белнефтехим» (Республика Беларусь), БМЗ «Прогресс» (Украина), Japan Machinery Company (Япония), Standard Holdings (Индия), VMA Getzmann (Германия) и другие.

Свои передовые технологии и новинки химической продукции, несмотря на вызванные пандемией организационные сложности, на выставке «Химия-2021» продемонстрируют фирмы девяти зарубежных стран – Германии, Индии, Ирана, Китая, Республики Беларусь, Турции, Украины, Франции, Японии. Национальными экспозициями будут представлены белорусские и немецкие компании.

Достойное место на выставке займут производители из регионов России. Коллективные экспозиции организуют Калужская, Ленинградская, Нижегородская, Ярославская области. Благодаря мерам господдержки компании этих регионов имеют возможность презентовать свою продукцию на самом высоком международном уровне. Как показывает практика, участие с коллективным стендом позволяет сформировать большой портфель научно-технических разработок, заключить договоры, выйти на новые рынки.

Тематика «Химии-2021» охватывает все области химического комплекса. Разделы экспозиции посвящены сырью для химической и нефтехимической промышленности, агрохимии, нефтегазохимии, малотоннажной и «зеленой» химии, аналитическому, лабораторному, промышленному насосному и компрессорному оборудованию, полимерным материалам, новейшим технологиям и научным разработкам, автоматизации производства и многому другому.

Особое внимание уделено теме инноваций и высокотехнологичности. В экспозицию традиционно включен и такой важный, в первую очередь для малого и среднего бизнеса, раздел, как Startup ChemZone. В нем представлены отраслевые стартапы и малые предприятия, которым столь представительный международный смотр дает уникальную возможность продемонстрировать свои разработки широкому кругу потенциальных инвесторов и крупнейшим участникам рынка.

За четыре дня работы выставки специалисты отрасли получат уникальную возможность ознакомиться с рынком в новых условиях, найти оптимальные решения для бизнеса, укрепить деловые связи, заключить выгодные контракты, максимально интенсивно взаимодействовать на площадке с партнерами и клиентами.

Центральным событием деловой программы выставки «Химия-2021» станет IX Московский международный химический форум с участием ведущих химических и нефтехимических компаний, производителей и поставщиков, представителей госструктур, научного и экспертного сообщества.

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«Химическая техника» – информационный партнер.