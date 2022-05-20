24 мая 2022 года в Москве в ЦВК «Экспоцентр» состоится VI Международная Конференция «Индустриальные масла и СОЖ в металлургии, металлообработке и машиностроении-2022».

Конференция пройдет в рамках 22-й международной специализированной выставки «Металлообработка-2022» (23-27 мая 2022 г.). Выставка «Металлообработка» – это крупнейшая в России выставка в области станкостроения, отражающая все мировые тенденции развития отрасли; международная промышленная площадка – по масштабам и коммерческой эффективности входит в десятку ведущих мировых отраслевых мероприятий; встреча производителей и поставщиков металлообрабатывающей продукции со всего мира. Выставка проходит при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ и Торгово-промышленной Палаты РФ.

Конференция «Индустриальные масла и СОЖ в металлургии, металлообработке и машиностроении – 2022» – это уникальная площадка для встречи и обмена мнениями, совместной работы и обсуждения перспектив разработчиков и поставщиков индустриальных масел и СОЖ с представителями конечных потребителей из металлургии, металлообработки и машиностроения.

Среди основных тем конференции в 2022 г.:

– Анализ рынка индустриальных масел и СОЖ в России

– Индустриальные масла и СОЖ – техническое состояние и отраслевые показатели за 2021 год

– Важнейшие отрасли-потребители СОЖ и масел: объем производства и перспективы

– Производство СОЖ в России на основе современных высокоэффективных компонентов и присадок. Новые СОЖ для современного технологического оборудования

– Производство и применение индустриальных масел в новой реальности

– Актуальность мониторинга и обслуживания систем подачи СОЖ в новой реальности

– Ингибиторы коррозии и биоциды для СОЖ и воды

– Проблемы безопасности персонала и экологическая безопасность

И другие.

В 2022 г. участие в конференции примут представители крупнейших компаний-производителей и потребителей индустриальных масел и СОЖ (мероприятие ежегодно официально включается в планы-графики командировок делегаций крупнейших компаний-потребителей смазочных материалов).

Среди подтвержденных участников конференции в 2022 г. – представители компаний РН-Смазочные материалы, Газпромнефть-смазочные материалы, ЦДУ ТЭК – филиал ФГБУ «РЭА» Минэнерго России, Полиэфир / Росполихим, B2X Consulting, Кавиант, ExxonMobil Fuels & Lubricants, Innovatec Baltic OU / ТОО «Инноватек Балтик», МИЦ ГСМ, РЕПРОМ, СИМЭКС-ХИМ, ТАГМЕТ, Росжелдорснаб – филиал ОАО «РЖД», Электрогорский институт нефтепереработки (ЭлИНП), ROLT СМ, РУСАЛ САЯНАЛ, АВТОТОР Холдинг Менеджмент, Техстройконтракт, РКЦ «Прогресс», Спектропласт, РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина и многих других.

Среди спикеров конференции в 2022 г.:

– Павел Владимирович Карташов, директор по развитию, RPI, глава российского представительства, APL

– Вячеслав Константинович Нечаев, начальник отдела технической поддержки и внедрения продукции, РН-Смазочные материалы

– Ольга Николаевна Полтавская, генеральный директор, B2X Consulting

– Александр Михайлович Клепиков, технический консультант по направлению СОЖ,

МИЦ ГСМ

– Наталья Геннадьевна Острейко, главный специалист, ЦДУ ТЭК – филиал ФГБУ «РЭА» Минэнерго России

– Представитель, Электрогорский институт нефтепереработки им. академика С.Н. Хаджиева (ЭлИНП)

– Михаил Леонидович Галкин, профессор кафедры Э4 (Холодильная, криогенная техника, системы кондиционирования и жизнеобеспечения), МГТУ им. Н.Э. Баумана

– Владимир Георгиевич Анисимов, сотрудник кафедры химии и технологии смазочных материалов и химмотологии, РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина

И другие.

К участию в мероприятии на бесплатной основе приглашаются: технологи в области металлообработки черных и цветных металлов; эксплуатанты станочного парка и оборудования из самых разных отраслей отечественной промышленности; специалисты по эксплуатации и обслуживанию энергетического и компрессорного оборудования; главные инженеры и главные механики, сотрудники служб главного инженера и главного механика российских предприятий; специалисты предприятий-потребителей по закупкам МТР, разработчики и поставщики станочного оборудования, представители профильных научно-технических и проектных институтов России.

Подробнее о мероприятии можно узнать на сайте:

http://www.rpi-conferences.com/oils-and-coolants