Открыта регистрация посетителей на Testing&Control 2022 – Международную выставку испытательного и контрольно-измерительного оборудования.

Даты проведения: 25–27 октября 2022 года.

Место проведения: Москва, МВЦ «Крокус Экспо», павильон № 1, зал № 3.

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В условиях, когда ряд западных компаний ушли с российского рынка контрольно-измерительного оборудования, выставка Testing&Control 2022 станет для вас основным инструментом мониторинга продукции и услуг, поиска новых ниш, партнеров и идей для развития бизнеса.

Посетите Testing&Control, чтобы понять, как изменился состав участников рынка, оценить перспективы бизнес-сотрудничества, а также:

вживую ознакомиться с передовыми разработками в сфере метрологии и испытаний и получить о них актуальную информацию от экспертов;

установить личный контакт с руководством ведущих производителей и поставщиков оборудования из России и других стран мира;

заключить контракты на выгодных условиях;

расширить базу партнеров.

Участники Testing&Control 2022

В этом году Testing&Control ожидает более 60 российских и зарубежных производителей и поставщиков измерительного, метрологического, испытательного оборудования.

Свое участие в выставке Testing&Control 2022 уже подтвердили: НПК «Прогресс», «Сантек 2», «Совтест АТЕ», «Синеркон», «Тест Партнер», «Митутойо Рус», «Мелитэк», НПФ «Диполь», «Экситон Тест» – и другие профильные компании: «3Д Контроль», «НТЦ АКТОР», «БЛМ Синержи», «Акметрон», «Интех», «ПРИСТ», «Теста», «Эрствак», «Градиент», Группа IMC, «Айкьюб Технологии», «Измеркон», «Лабораторные решения», «Лазерные компоненты», «Машприборинторг-Волна», «Мастер-Тул», ИМЦ «Микро», НИИЭТ, «Планар», «РеволЭМС», «РИФТЭК», «СКТБ Кольцова», «Спектральная лаборатория», НПП «Системы контроля», Группа «ЮПХ».

Экспоненты представят на выставке технологические решения, позволяющие контролировать качество выпускаемой продукции и технологических процессов в различных отраслях промышленности:

контрольно-измерительное оборудование;

метрологическое оборудование;

испытательное оборудование;

оборудование для производственного контроля;

машинное зрение;

оборудование для неразрушающего контроля и технической диагностики;

оборудование для лабораторного контроля;

материалы для производства контрольно-измерительного и испытательного оборудования;

системы диагностики и мониторинга.

Деловая программа

В рамках деловой программы пройдет традиционное мероприятие выставки – Всероссийская научно-техническая конференция «Измерения. Испытания. Контроль», ориентированная на специалистов и руководителей промышленных предприятий-заказчиков испытательного и контрольно-измерительного оборудования, сотрудников научно-исследовательских институтов, а также независимых лабораторий.

Знакомьтесь с трендами рынка измерительного и метрологического оборудования и выбирайте лучшие решения для вашего бизнеса на выставке Testing&Control 2022!

Химическая техника – информационный партнер.

Для бесплатного посещения выставки получите электронный билет, указав промокод: chemtech22.

Получите электронный билет

Пригласите своих коллег и бизнес-партнеров на выставку и проведите еще больше полезных деловых встреч на Testing&Control 2022. Промокод для ваших коллег: chemtech22. Количество билетов, которые можно получить по промокоду, не ограничено.

Организатор мероприятия – компания MVK.