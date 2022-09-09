Мероприятия Российского инженерно-экспертного центра «555» традиционно вызывают большой интерес у представителей заводов и эксплуатирующих организаций, так как аккумулируют и раскрывают самые актуальные вопросы обслуживания производственной инфраструктуры в современных непростых условиях.

Ближайший вебинар на тему «Регламенты ТО промышленной электроники. Важность обслуживания силовых компонентов частотных преобразователей» состоится 23 сентября в 11.00

Продолжительность: 2 часа.

Участие: бесплатно.

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Техническое обслуживание промышленной электроники — это тема целой серии вебинаров, посвященных комплексу мероприятий предупредительного характера для обеспечения работоспособности оборудования и отдельных узлов.

Первый вебинар из данной серии состоялся 26 августа и собрал более 200 участников. Было получено порядка 40 вопросов, на которые, в том числе, планируется ответить на втором вебинаре.

Директор по развитию «Инженерной компании «555» Андрей Капачинских расскажет о регламентах ТО промышленной электроники. Ведущий инженер Владимир Самоваров традиционно поделится информацией о практических кейсах и подробно остановится на важности обслуживания силовых компонентов преобразователей частоты.

23-24 июня 2022 г. в Санкт-Петербурге в конгресс-центре «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ» состоялось первое офлайн мероприятие РИЭЦ 555 – межотраслевая конференция «ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ. ЭЛЕКТРОНИКА. МЕХАНИКА. СОФТ», которая собрала более 170 представителей промышленных предприятий из разных отраслей.

Силовая преобразовательная электроника (преобразователи частоты, устройства плавного пуска, сервоприводы и сервомоторы, промышленные ИБП), промышленная автоматика (ПЛК, панели оператора, электроника станков с ЧПУ и промышленных роботов, устройства РЗА), насосное и компрессорное оборудование – большая часть эксплуатируемого на предприятиях оборудования – импортного производства. В ходе конференции были затронуты вопросы адаптации к новым условиям и необходимые шаги для обеспечения бесперебойной работы оборудования и систем.

Подробно ознакомиться с программой можно по ссылке>>

Конференция прошла при поддержке: Национальной Ассоциации Участников Рынка Робототехники (НАУРР), СГЭ и СГМ, Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга. Оператор конференции: Market Skipper.

Постоянные участники мероприятий РИЭЦ555: Северсталь, ММК, Норильский Никель, УГМК, ЧТЗ, Лукойл, Газпром, Роснефть, Сибинтек, ЯНОС, Сибур, ФосАгро, Акрон, Алмаз-Антей, АЛРОСА и другие.