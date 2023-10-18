11-12 октября 2023 года в Сочи состоялся отраслевой международный форум «Минеральные удобрения Pro».

Более 100 экспертов химической отрасли, разработчиков, поставщиков технологий и оборудования, представителей бизнеса и власти, а также крупнейших производителей минеральных удобрений, среди которых ЕвроХим, Уралхим, ГК «Азот», Метафракс Групп, Минудобрения, Гродно Азот, Навоиазот, Максам-Чирчик, обсудили реализацию инвестиционных проектов в новых условиях на международном форуме «Минеральные удобрения Pro» в Сочи.

Организаторами события выступили Красцветмет и «Инфоконнект Про».

В приветственном обращении к участникам конференции генеральный директор Красцветмета Михаил Дягилев затронул тему технологического суверенитета. «Мы попали в исторический момент, когда нам надо сосредоточиться на собственных возможностях, на собственных ресурсах, когда мы должны показать лучшие результаты, опираясь на себя», — отметил он.

Ключевые сессии конференции были посвящены перспективам замещения технологий, оборудования и услуг, которые ранее предоставляли западные компании.

Красцветмет презентовал разработки в области карбамида, азотной кислоты и аммиачной селитры, аммиака и метанола, а также решения для импортозамещения в части производства и поставок технологического оборудования. Группа компаний представила возможности по ремонтам и поставкам оборудования собственной разработки, а также EP на карбамид 1500, 3000 т/сутки и аммиак 2500 т/сутки.

Большое внимание участники форума уделили теме катализа. Предприятия продемонстрировали инновационные катализаторы, позволяющие не только повысить выход конечных продуктов, но и снизить выбросы оксидов азота и других вредных летучих органических соединений в атмосферу.

Российские, китайские и турецкие компании презентовали свои последние разработки в области динамического и статического оборудования, включая оборудование высокого давления для азотной промышленности.

Финансовые институты – ВЭБ.РФ, Газпромбанк и Банк ВТБ – предложили участникам банковские продукты для поддержки отечественных химических предприятий, включая льготное финансирование и кредитование проектов с участием компаний, предлагающих российские технологии и оборудование.

В течение двух дней форума 11–12 октября состоялось 30 презентаций и более двух десятков рабочих встреч и круглых столов, на которых эксперты обсудили задачи отрасли, а также возможности для реализации крупных проектов в изменившихся условиях.