Форум пройдет в запланированные даты – с 13 по 16 сентября.

Команда Петербургского международного газового форума продолжает подготовку к мероприятию. Насыщенная деловая программа из восемнадцати тематических направлений, масштабная экспозиция передовых технологий в газовой отрасли объединят на одной площадке ведущих экспертов, представителей органов власти, делового и научного сообщества.

Форум пройдет при участии Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Правительства Санкт-Петербурга, Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, Конгрессно-выставочного бюро Санкт-Петербурга, Ленинградской областной торгово-промышленной палаты.

Активную поддержку Петербургскому международному газовому форуму окажут Российское газовое общество, Ассоциация производителей оборудования «Новые технологии газовой отрасли», Ассоциация «ЭнергоИнновация», Ассоциация нефтегазосервисных компаний, Ассоциация СРО «Газораспределительная система. Проектирование», Национальная газомоторная ассоциация, Союз «Африканская Деловая Инициатива».

Главным событием Петербургского международного газового форума станет Пленарное заседание «Газовая отрасль России: приоритеты развития в новых условиях» с участием представителей ключевых нефтегазовых компаний, которое состоится 15 сентября.

Среди участников выставок, которые традиционно развернутся в рамках Форума, свою продукцию представят такие компании как «Газпром», «КАМАЗ», «Газпром газомоторное топливо», «Северсталь», «Газпром СПГ технологии», «Вега-ГАЗ», «Газпром энергохолдинг», «РариТЭК», «Газпром межрегионгаз», «Сервисная Компания ИНТРА», «Газэнергокомплект» и другие.

Генеральным партнером ПМГФ-2022 выступит компания «Газпром», генеральным спонсором – Трубная металлургическая компания.

Партнеры Форума – Загорский трубный завод, «Газпромбанк» (Акционерное общество), АБ «Россия», Концерн ВКО «Алмаз – Антей», Группа ГМС, УК ГК «Комита», Салаватский катализаторный завод, Объединенная металлургическая компания, «Газпром бурение», «Сиббурмаш», «Газпром ГНП холдинг», «ОДК», завод «РУМО», Компания «ТЕХНОТЕКС», «ЭКМ Холдинг», «ГазТехЭксперт», «Северные технологии», «Космос-Нефть-Газ».

Место проведения – конгрессно-выставочный центр «Экспофорум».

Официальный сайт ПМГФ: gas-forum.ru