В этом году Петербургский международный газовый форум (ПМГФ) посетили почти 13 тыс. участников из 27 стран мира. Деловая программа включала более 70 мероприятий, в рамках выставочной программы 470 компаний представили новейшие разработки для газовой отрасли. Работу ПМГФ освещали представители более 100 СМИ.

ПМГФ-2021 продемонстрировал эффективность нового формата деловых мероприятий: сочетание онлайн- и офлайн-встреч обеспечило мощную синергию и увеличение охвата аудитории в условиях пандемии.

За четыре дня Форума прошли десятки дискуссий, заседаний, презентаций и круглых столов с первыми лицами крупнейших российских и иностранных компаний, а также представителями органов государственной власти.

Главным событием Форума стало Пленарное заседание «Природный газ: новые вызовы и решения в глобальной энергетике», в ходе которого участники обсудили ситуацию с поставками газа в Европу: из-за роста цен на газ ситуация в странах Евросоюза остаётся сложной, а спрос на российское топливо растёт.

Как пояснила заместитель председателя Правления ПАО «Газпром» Елена Бурмистрова, на рынке Европы сложился дефицит газа из-за общего восстановления экономической конъюнктуры и энергопотребления. Также свою роль сыграл форсированный отказ европейских стран от угля в электрогенерации, к которому потребителей подтолкнуло удорожание квот на выбросы. «Ещё одна причина — это падение объёмов выработки на объектах ветрогенерации и гидроэнергетики», — утверждает спикер.

В связи с этим спрос на газ на европейских рынках сейчас повышен, цены на него резко выросли. «То, что казалось фантастикой ещё некоторое время назад, стало реальностью», — отметила Елена Бурмистрова.

По словам главы австрийской нефтегазовой компании OMV AG Альфреда Штерна, цены на газ не были такими высокими с 1981 года. При этом рост спроса создаёт напряжение на различных рынках.

Эксперты единодушно согласились с тем, что природный газ по-прежнему играет крайне важную роль в сфере энергетики.

Так, по мнению председателя Мирового энергетического совета Жана-Мари Доже, газ необходимо использовать как промежуточный вид топлива при переходе на источники возобновляемой энергии.

Как пояснил президент Международного газового союза Джо Канг, при реализации программ по декарбонизации экономики в ряде стран использование природного газа будет иметь ключевую роль, и необходимо выстроить гармоничный баланс при использовании тех или иных источников энергии.

Директор по интегрированным газовым проектам, возобновляемым источникам энергии и энергетическим решениям, член Исполнительного комитета компании Royal Dutch Shell plc Маартен Ветселаар отметил, что нефть и газ ещё долгое время будут играть важную роль в энергетике, причём больше преимуществ будет у газа.

С Маартеном Ветселааром согласился Клаус-Дитер Маубах, главный исполнительный директор компании Uniper SE, который отметил, что самый долгосрочный спрос на газ в перспективе обеспечат страны Азии.

Ещё одна ключевая дискуссия состоялась в ходе Пленарного заседания «Природный газ — моторное топливо для устойчивого развития регионов». Участники обсудили развитие рынка газомоторного топлива и отметили, что в перспективе до 2030 года оно будет наиболее востребованным видом в сфере транспорта. По словам председателя Совета директоров ПАО «Газпром» Виктора Зубкова, без газа у транспортной отрасли будущего «по сути нет». «Начиная с настоящего момента и вплоть до 2030 года лучшего топлива для транспорта, чем природный газ — метан и СПГ, просто нет», — подчеркнул спикер.

В рамках Закрытого совещания по вопросам технологического развития ПАО «Газпром» участники обсудили импортозамещение в сфере производства оборудования для газовой отрасли, которое позволяет компании экономить значительные средства при закупке оборудования. Как отметил заместитель председателя Правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов, благодаря развитию импортозамещения в сфере газового оборудования экономия «Газпрома» и его структур составляет около 16 млрд рублей.

Выставочная и деловая программы охватили все направления нефтегазовой отрасли: от геологоразведки и газодобычи до транспортировки, потребления и переработки, а также инновационных проектов импортозамещения в сфере оборудования для газовой отрасли. Широкое освещение получили и экологическая повестка, и разработки с использованием искусственного интеллекта, и вопросы работы с персоналом.

Более 30% мероприятий деловой программы прошло с участием международных экспертов из Бельгии, Швейцарии, ОАЭ, Индии, Индонезии, Бразилии, Австралии, Казахстана, Нигерии, США, Норвегии, Канады, Нидерландов, Германии, Иордании, Франции, Великобритании.

Традиционно в рамках Молодёжного дня представители отраслевой бизнес-элиты в формате «встречи без галстуков» пообщались с лучшими молодыми специалистами и студентами ведущих университетов России и Европы. В этом году в финал вышли 40 ребят из 25 вузов 9 стран мира.

Большой интерес привлекла экспозиция, которая развернулась в Экспофоруме на площади 40 тыс. м2 и охватила все направления нефтегазовой отрасли: VIII Международная специализированная выставка «InGAS Stream — Инновации в газовой отрасли», V Корпоративная выставочная экспозиция «Импортозамещение в газовой отрасли», VII Международная специализированная выставка «Газомоторное топливо», XXIV Международная специализированная выставка газовой промышленности и технических средств для газового хозяйства «РОС-ГАЗ-ЭКСПО».

Свои проекты на выставке представили «Газпром», Uniper SE, Boskalis, УК ГК «Комита», «Сименс Энергетика», Группа ГМС, ОМК, «Газпром бурение», «Космос-Нефть-Газ», «Газпром межрегионгаз», «Северсталь», Объединенный промышленный комплекс, Салаватский катализаторный завод, ПСИ, Автомобильный завод «Урал», Группа ГАЗ и другие.

Новейшие прорывные технологии продемонстрировали ведущие отраслевые производители: Концерн ВКО «Алмаз – Антей», завод «Измерон», ТМК, «Энегльсспецтрубмаш», «РЭП Холдинг», «Валком», «Кургандормаш», «Линде Северсталь», «Мотовилихинские заводы» и другие.

В рамках Корпоративной выставочной экспозиции «Импортозамещение в газовой отрасли» 60 компаний продемонстрировали более 160 образцов высокотехнологичной продукции. Так, например, завод «Измерон», заместивший импортные комплексы подземного оборудования для скважин с высоким пластовым давлением и агрессивными средами, представил комплексы нижнего и верхнего заканчивания нефтегазовых скважин собственной разработки. АО «РЭП Холдинг» продемонстрировало индустриальную газотурбинную установку Т32-1 мощностью

32 МВт в однорамном исполнении, а также образец ротора указанной газовой турбины в натуральную величину.

На открытой площадке Экспофорума была представлена экспозиция техники, работающей на природном газе, в том числе автомобили — участники автопробега «Голубой коридор: газ в моторы 2021».

Активное участие в ПМГФ приняли субъекты Российской Федерации. Республики Башкортостан и Татарстан, Пермский край, Челябинская и Омская области представили коллективные стенды своих промышленных предприятий. В составе официальных делегаций на Форуме также присутствовали представители из Московской, Ленинградской, Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Владимирской, Курской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа, Ненецкого автономного округа, Республики Саха (Якутия), Республики Калмыкия и других регионов.

На ПМГФ были подписаны соглашения между субъектами Российской Федерации, промышленными компаниями, органами государственной власти. Среди участников соглашений: Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Международный консорциум «Объединенный промышленный комплекс», компания «Сименс», Администрация Ненецкого автономного округа, Управляющая компания «Русхим», ТМК, «Везерфорд», «РариТЭК Холдинг», «Авангард», «РусГазБурение», «Уралмаш НГО Холдинг» и другие.

Особенностью ПМГФ-2021 стало его проведение в гибридном формате. Многие спикеры приняли участие в конференциях в онлайн-режиме, также были организованы трансляция и работа телестудии. В рамках международной конференции «Российско-казахстанское сотрудничество в газовой отрасли» состоялся телемост с Казахстаном.

Юбилейный Петербургский международный газовый форум стал одним из крупнейших конгрессно-выставочных мероприятий в России в этом году. И это самое отчётливое свидетельство того, что деловая жизнь в России наконец-то восстанавливается.

«Горячие дискуссии во время Форума, живой интерес и отклик СМИ — это лучший подарок к юбилею мероприятия. За 10 лет проект прошёл путь от небольшой выставки «РОС-ГАЗ-ЭКСПО» и экспозиции, рассказывающей об истории первого газового фонаря в России, до, пожалуй, крупнейшего отраслевого события нашей страны и одного из самых авторитетных и масштабных специализированных мероприятий в мире», — подытожил работу Газового форума генеральный директор компании-организатора «ЭкспоФорум-Интернэшнл» Сергей Воронков.

Форум прошёл при участии Министерства энергетики Российской Федерации, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Правительства Санкт-Петербурга.

Генеральным партнёром ПМГФ-2021 стала компания «Газпром», генеральным международным партнёром — компания OMV AG, генеральным спонсором — Трубная металлургическая компания. В качестве партнёров выступили компании Uniper SE, УК ГК «Комита», Boskalis, «Газпромбанк» (Акционерное общество), Группа ГМС, АБ «Россия», Концерн ВКО «Алмаз – Антей», «Газпром ГНП холдинг», ОМК, ПСИ, Салаватский катализаторный завод, «Космос-Нефть-Газ», Международный консорциум «Объединенный промышленный комплекс», «Газпром бурение», Загорский трубный завод, Nikkiso Industrial Rus, «ГазТехЭксперт», «РУМО», «Валком», «ЭНЕРГО КОМПЛЕКТ-М».

Официальный страховой партнёр — «СОГАЗ», официальный партнёр — Turkish Airlines.

Ключевыми соорганизаторами деловой программы выступили Ассоциация европейского бизнеса, Australia Russia Dialogue, Российский национальный комитет Мирового нефтяного совета, Российское газовое общество, Национальный нефтегазовый форум, «Газпром межрегионгаз», «Газпром недра», «ОДК-Авиадвигатель», Госкорпорация «Росатом».

Фотоотчет с мероприятия>>