5 октября 2021 года в рамках деловой программы X Петербургского международного газового форума представители газоперерабатывающего и нефтехимического бизнеса обсудили тенденции комплаенса в отраслевых компаниях и комплаенс как часть устойчивого развития.

В панельной дискуссии, организованной СИБУРом, приняли участие представители СИБУРа: Максим Ремчуков (Руководитель функции, Устойчивое развитие), Вероника Киселева (комплаенс-менеджер), Александр Байдин (Эксперт, Тендерный комитет), а также представители Зарубежнефть, КазМунайГаз, Метафракс, RBEN, УРАЛХИМ, Deloitte.

Обсуждение проходило в формате дискуссии, в рамках которой были подняты следующие темы:

Тренды комплаенса в компаниях газоперерабатывающего и нефтехимического бизнеса

Обзор изменения законодательства

Новые стандарты оценки эффективности антикоррупционных программ организаций (ISO 37301 «Системы менеджмента соответствия, ISO 37001:2016 Система менеджмента противодействия коррупции)

Функциональная проблематика (закупки, HR)

Разграничение ответственности направления комплаенс от службы безопасности

Этические аспекты в работе направления комплаенс

Комплаенс как часть устойчивого развития

Стратегия устойчивого развития

Цели устойчивого развития

Исследование в области этичности и устойчивого развития газоперерабатывающего и нефтехимического бизнеса

Комплаенс — соответствие деятельности организации внутренним документам, регламентам и процедурам, а также законодательным требованиям. Он обеспечивает внутренний контроль соответствия деятельности компании законодательству, помогая избежать возможных потерь и рисков.

Устойчивое развитие представляет собой своего рода комплаенс – соответствие требованиям, которое ожидают стейкхолдеры от экологически и социально ответственной компании с развитой и прозрачной структурой корпоративного управления.

«Если говорить предметно, то комплаенс, безусловно, является неотъемлемой частью устойчивого развития. Компанию, которая не управляет комплаенс-рисками, не внедряет корпоративные практики в области этики и борьбы с коррупцией, нельзя назвать «устойчивой» компанией. Так, например, такие показатели, как наличие антикоррупционной политики и обучение сотрудников по этим вопросам, наличие кодекса корпоративной этики, соответствующих комитетов и комиссий, наличие горячей линии, обязательно оцениваются международными ESG-рейтингами при формировании ESG-профиля компании», – отметил Максим Ремчуков, руководитель функции устойчивое развитие ООО «СИБУР».

«У комплаенса и устойчивого развития схожие инструментарии: тон сверху, обучение сотрудников и т.д. Комплаенс-функция существует дольше и разработала этот инструментарий, но он может быть использован при внедрении устойчивого развития», – прокомментировал Дмитрий Луц, Руководитель функции комплаенс, член Комитета по аудиту, Метафракс Групп.

Главная тенденция развития комплаенса в крупных компаниях сегодня заключается в том, что руководители не только задумываются на эту тему, но и внедряют его в своих коллективах. Если раньше в комплаенсе были заинтересованы в основном компании фармацевтической и финансовой отраслей, то сегодня диапазон применения этого управленческого инструмента расширился: ужесточение регулирования со стороны государства ставит крупные предприятия и бизнес-структуры перед необходимостью непрерывного мониторинга рисков и соблюдения действующих законов.

Хорошо настроенный комплаенс, по словам Виктории Трушиной, начальника управления внутреннего аудита ГК АО «Зарубежнефть», добавляет +2% к EBITDA компании и +5% к маржинальности бизнеса, ведь он нацелен на соответствие компании целям устойчивого развития, минимизацию финансовых рисков, рисков мошенничества. В комплексе всё это работает на поддержание ее деловой репутации. При этом, если компания работает на международном рынке, важно учитывать особенности не только российского, но и зарубежного законодательства, местной специфики.

Сибур внедряет комплаенс-систему уже около 8 лет, с 2013 года, когда вступили в силу поправки в закон 273-ФЗ «О противодействии коррупции», который в 2013 году был дополнен статьей 13.3 «Обязанность организаций принимать меры по предупреждению коррупции». Вероника Киселева, комплаенс-менеджер ООО «Сибур», директор Russian Business Ethics Network по направлению «Этика и комплаенс в газоперерабатывающем и нефтехимическом бизнесе», поделилась с присутствующими практикой внедрения комплаенса в корпоративную структуру.

Одна из основных проблем внедрения комплаенса, которую называли все присутствующие специалисты, — то, что специальность эта очень молодая, и специалистов с нужными компетенциями не хватает. «Мы своих специалистов выращиваем сами», — говорит Вероника Киселева. По ее словам, для этой работы нужны люди, хорошо знакомые с внутренней структурой и процессами, которые происходят в компании.

«Готовых специалистов нет. Нам приходится их обучать, и на первом этапе мы берем специалистов из юридических структур и отдела управления рисками», — констатировала, в свою очередь, Лаззат Нурмагамбетова, руководитель службы комплаенс АО «НК «КазМунайГаз».

Особенно дефицит специалистов по комплаенсу актуален для регионов, где люди в принципе только учатся отслеживать этические вопросы при ведении бизнеса. Вероника Киселева подчеркивает, что рынок ждет появления в следующем году стандартов комплаенс-менеджера: их уже разрабатывает Минтруд совместно с Национальной ассоциацией комплаенса. При этом уже сейчас таких людей называют офицерами этики, именно под их руководством в компаниях структурируется, формируется и развивается этичная система ведения бизнеса. Но для этого в комплаенс-системе должно быть заинтересовано руководство компании, поэтому лучше всего, как отметила Наталья Гордиенко, директор Deloitte Forensic, когда комплаенс-офицеры подчинены напрямую совету директоров компании.