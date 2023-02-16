Место проведения: г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29, лит. АФ. Научно-исследовательский корпус «Технополис Политех».

Одна из ключевых задач, стоящих перед международным сообществом нефтегазодобывающих и перерабатывающих компаний, – разработка сложных, зачастую нестандартных подходов к вопросам повышения надежности оборудования и защите материалов от агрессивного воздействия эксплуатационных условий.

Этим вопросам была посвящена первая конференция, которая прошла в 2019 г. совместно с NACE International – законодателями в области материалов для нефтегаза. Конференция стала знаковым событием в международной повестке и вошла в перечень официальных мероприятий Европейской Федерации Коррозии: более 350 участников из 20 стран, 130 докладов, а также широкая поддержка со стороны крупнейших международных представителей науки и промышленности.

Вторая конференция была организована в 2021 г. и включала в себя более 100 докладов в рамках восьми секций и круглых столов.

Очевидно, что говорить о защите от коррозии, не затрагивая те или иные аспекты технологий используемых материалов, невозможно. Поскольку целью конференции является обсуждение направлений повышения надежности и экономической эффективности добычи, транспорта и переработки углеводородов, правильно рассматривать проблему более комплексно. Работу конференции предполагается разделить на секции по следующим тематикам:

Коррозия (разрушения, механизмы, испытания)

Методы защиты (покрытия, ингибиторы, катодная защита)

Материалы для водородной энергетики и проектов по декарбонизации (механизмы охрупчивания, методы испытаний, выбор материалов)

Композитные материалы для нефтегазовой отрасли

Трубная металлургическая продукция для нефтегазовой отрасли

Вопросы образования в области материалов, их деградации в нефтегазовой отрасли

В этом году запланированы две новые секции:

В этом году запланированы две новые секции: Цифровое материаловедение ( моделирование процессов деградации, цифровые испытания и пр.)

Новые технологии и материалы (аддитивные, умные материалы, пены и пр.)

Среди постоянных участников Конференции – ПАО «Газпром», ПАО «Газпромнефть», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Лукойл», Северсталь, НОВАТЭК, Башнефть, Казмунайгаз, НИИ, отраслевые, проектные институты, университеты, производители оборудования и материалов.

В рамках конференции планируется провести курсы повышения квалификации по теме «Новые материалы и композиты в нефтегазовой промышленности».

Химическая техника – информационный партнер.

Приглашаем принять участие в работе тематических групп. Со стоимостью участия и порядком регистрации можно ознакомиться на сайте: http://corrosionrussia.ru/