Красцветмет завершил разработку базового проекта производства аммиака мощностью 2500 тонн в сутки. В его основе – комбинированная схема получения синтез-газа методом парового риформинга и паровоздушной конверсии природного газа.

Технология отличается высокой надежностью и энергоэффективностью. Удельное потребление природного газа на тонну продукционного аммиака составляет около 900 нм3. Этот показатель соответствует лучшим современным технологиям мировых лицензиаров.

Технические решения, применяемые в проекте, обеспечивают максимальную локализацию производства оборудования в РФ – более 90%. Это позволяет Красцветмету реализовывать программу импортозамещения и обеспечивать технологический суверенитет страны.

Разработанная схема помогает снижать нагрузку на окружающую среду. Дымовой газ, выходящий из печи риформинга, проходит селективную очистку от окислов азота, после которой их концентрация не превышает 0,12 кг/т. Этот уровень ниже значений, приведенных в справочнике по наилучшим доступным технологиям.

Базовый проект Красцветмета может быть использован как исходные данные для создания агрегатов аммиака – как отдельных предприятий, так и в составе комплекса по производству минеральных удобрений. При необходимости его можно адаптировать для большей производственной мощности, а также дополнить решением для сокращения углеродного следа.