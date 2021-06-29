23-24 июня 2021 года компания SCIF Congress реализовала новый широкомасштабный проект – Международный онлайн Симпозиум SCIF, посвященный одной из наиболее актуальных тем современности – экологической составляющей, как неотъемлемому элементу деятельности предприятий химической отрасли.

Программа мероприятия включила в себя доклады представителя Программы ООН по окружающей среде и ведущих лицензиаров технологий, а также дискуссии по вопросам устойчивого экологического развития химической промышленности.

К работе двухдневного Международного онлайн Симпозиума в качестве активных участников дискуссий присоединились более 200 делегатов от 70 производственных предприятий стран: Азербайджана, Алжира, Бангладеш, Бельгии, Беларуси, Болгарии, Грузии, Египта, Зимбабве, Индонезии, Индии, Испании, Италии, Казахстана, Литвы, Омана, Нигерии, Пакистана, Польши, России, Румынии, Саудовской Аравии, Туниса, Турции, Туркменистана, Узбекистана, Украины, Хорватии и Чехии. Кроме того, свыше 300 зрителей прямой трансляции получили возможность заслушать доклады на русском и английском языках по важнейшим аспектам промышленной экологии на химических предприятиях и задать вопросы спикерам.

Для продуктивного участия делегатов в работе онлайн Симпозиума были привлечены высококвалифицированные специалисты, осуществляющие синхронный перевод.

Симпозиум был открыт специально приглашенным экспертом в вопросах экологии – Главой отдела химических веществ и здравоохранения Программы ООН по окружающей среде Моникой МакДеветт. В докладе Моника представила информацию со статистическими данными и прогнозами влияния производства химикатов на биосферу. Кроме того, участники онлайн Симпозиума были ознакомлены с планом действия Организации Объединенных Наций и ее комитетов в сфере борьбы с выбросами и выработки экологичных способов производства минеральных удобрений и пестицидов.

В первый день программы специалист отдела продаж компании thyssenkrupp Industrial Solutions Станислав Клюев представил технологию по удалению оксидов азота N2O и NOX под названием EnviNOx®, которая используется для уменьшения выбросов в окружающую среду. Актуальность внедрения данной разработки вызвала оживленную дискуссию по вопросам сокращения выбросов N2O и NOX.

Подход к решению проблем в области контроля выбросов был обозначен в докладе, посвященном каталитическим решениям компании Clariant.

Инженер-технолог компании Stamicarbon B.V. (Нидерланды) Элиза Пучи поделилась опытом внедрения инновационного скруббера Вентури MicroMist для снижения пылевого загрязнения воздуха на предприятиях химической отрасли, представив подробную схему данного технологического процесса.

Тематика мероприятия вызвала большой интерес мировой аудитории, в связи с чем была предоставлена возможность специалистам компаний Holland Novochem и IGS выступить с информационными материалами и своими решениями в первый день Симпозиума.

В заключительной части первого дня мероприятия был представлен доклад австралийского консультанта, члена Американского института инженеров-химиков (AIChE) Venkat Pattabathula по развитию производств «зеленого» аммиака. Спикер детально рассмотрел подходы ведущих компаний отрасли в данном направлении и представил решения по модернизации традиционных химических производств.

Второй день Онлайн Симпозиума был открыт выступлением Максима Вальковского, Директора по сотрудничеству и партнерствам Haldor Topsoe в России и СНГ. Специалист осветил новейшие технологические решения компании для снижения углеродного следа, и, как следствие, более экологичной деятельности заводов-производителей минеральных удобрений, что вызвало плодотворную дискуссию по данной теме.

Участники мероприятия также познакомились с «зелеными» и «голубыми» решениями компании KBR при реконструкции агрегатов аммиака для более экологически чистого производства и снижения выработки CO2.

Отдельный блок программы был посвящен поиску способов мониторинга и уменьшения выбросов в атмосферу при производстве азотной кислоты. Компании Johnson Matthey и SICK AG представили перспективы работы в данном направлении, а также собственные разработки для снижения ущерба, который наносится окружающей среде.

В завершение второго дня работы Онлайн Симпозиума советник Группы по борьбе с изменением климата в области азотной кислоты (NACAG) Георгий Кобаладзе выступил с расширенным докладом по вопросам снижения выбросов N2O в контексте экологически безопасного производства азотной кислоты и удобрений. Помимо теоретической части, спикер на примере АО «Рустави Азот» с привлечением специалистов предприятия поделился опытом внедрения и поддержки данных технических возможностей на действующих химических производствах.

Организационный комитет SCIF Congress выражает благодарность Спонсорам и Партнерам Международного онлайн Симпозиума SCIF:

Генеральному спонсору –TÜV SÜD;

Спонсору – Holland Novochem B.V.;

Генеральному производственному партнеру – АО «Uzkimyosanoat»;

Технологическому партнеру – thyssenkrupp Industrial Solutions;

Стратегическому партнеру – ООО «ТМС РУС»;

Научному партнеру – МГУ им. М. В. Ломоносова

Информационным партнерам – Международный деловой журнал «Евразийский химический рынок», Проектант, журнал «Химическая техника» и EXPOQUIMIA;

Партнерам – Технопромимпэкс и Евромет.

Компания SCIF Congress всегда открыта к сотрудничеству с компаниями, желающими представить свои решения и разработки широкому кругу специалистов всего мира.

Мероприятие прошло на высоком профессиональном уровне при информационной поддержке журнала «Химическая техника».

Контакты Организационного Комитета SCIF:

Email: event@scifcongress.com

Телефоны: +7 4722 402 603, +38 050 6777746

Сайт: https://scifcongress.com/