АО «НИИК» представило заказчикам свои новые разработки и технологии на научно-практической конференции «Азот-2022»

5-7 октября НИИК провел 11-ю научно-практическую конференцию «Азот-2022». На мероприятии присутствовало более 50 представителей 22-х компаний России и Казахстана, среди которых крупнейшие производители минеральных удобрений и других продуктов газохимии, разработчики и поставщики технологического оборудования.

Участников конференции приветствовала заместитель главы администрации городского округа Юлия Ашуркова. Она вручила руководству НИИК благодарственное письмо за экономический вклад в развитие города. Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Александр Парамонов вручил генеральному директору НИИК Игорю Есину Почетную грамоту министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Это вторая подобная награда, отмечающая большой личный вклад в развитие химической промышленности и многолетний добросовестный труд гендиректора НИИК.

– Благодарю всех за то, что, несмотря на сложные ситуации на заводах в связи с мобилизацией, вы нашли возможность к нам приехать. Мы постарались сделать программу конференции максимально насыщенной и полезной, расскажем о наших новых разработках. Уверен, все это позволит заложить хороший фундамент на то будущее, которое нам с вами предстоит воплощать в жизнь в ближайшее время, – обратился к участникам Игорь Есин.

Отмечая в 2022 году свое 70-летие, компания НИИК представила деловым партнерам свой ценный опыт и экспертные методы реализации проектов в газохимической отрасли. Программа конференции состояла из четырех стратегических сессий, во время которых обсуждались перспективы развития азотной промышленности, ее продвижение на российском и международном рынках, новые технологические решения и векторы партнерских отношений, новое оборудование и проекты строительства производственных комплексов.

Участники мероприятия детально ознакомились с предложениями АО «НИИК» в области импортозамещения технических решений для производств карбамида, метанола и азотной кислоты, а также в области импортозамещения в части производства и поставок российского технологического оборудования. На примере реализованных проектов были представлены современные подходы к проектированию при строительстве, реконструкции и эксплуатации химических производств. НИИК обобщил опыт работы в качестве инжиниринговой компании, обладающей компетенциями для выполнения работ по проектированию и поставке оборудования.

На предприятиях с каждым годом растет интерес к технологиям диагностики и ремонта оборудования высокого давления, коррозионным процессам. Эффективность предпринимаемых АО «НИИК» решений в этой области подтверждена большим количеством успешно выполненных заказов. Докладчики НИИК ответили на вопросы о способах и методах продления срока службы технологического оборудования путем проведения своевременных коррозионных обследований и ремонтов.

В современном мире в центре внимания находятся проблемы взаимодействия с окружающей средой. АО «НИИК» предлагает высокоэффективные пылеочистные установки, обладающие рядом конкурентных преимуществ и способные решать вопросы пылеочистки на предприятиях. Экологическая часть каждого проекта, разрабатываемого НИИК, дает расчет безопасности по атмосферным выбросам, стокам, улучшению качества воды и экономии ее расхода.

Интересующие вопросы участники конференции обсудили во время рабочих встреч.

– Мы рады поздравить наших постоянных партнеров с 70-летним юбилеем и констатировать, что компания развивается, предлагает собственные технологии, оборудование, и в плане современных технических разработок является локомотивом азотной промышленности. На конференции мы обсудили вопросы сотрудничества по строительству агрегатов карбамида, увеличения мощности наших действующих установок. Также нам интересны наработки по азотной кислоте и аммиачной селитре, – отметил заместитель технического директора АО «ОХК «УРАЛХИМ» Андрей Трунов.

С введением санкций для российских заводов стали недоступны европейские инжиниринговые услуги, технологии, оборудование. Тем выше ощущался интерес компаний-производителям к технологиям и услугам НИИК. На проведенных в рамках конференции переговорах были достигнут ряд соглашения о сотрудничестве.

– Мы должны объединяться и консолидировать наши усилия для того, чтобы стратегически значимая отрасль нашей страны не просто выстояла, но и сделала существенный рывок вперед, – резюмировал Игорь Есин.

Справка:

Научно-исследовательский и проектный институт карбамида на протяжении почти 70 лет деятельности занимает одно из ведущих мест на рынке инжиниринговых услуг в области разработок и проектирования производств аммиака, карбамида, меламина, азотной кислоты, аммиачной селитры, метанола, водорода и других химических продуктов. НИИК выполняет анализ эффективности новых крупных производственных комплексов и реализацию этих проектов.