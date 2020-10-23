22 октября 2020 года в онлайн формате состоялась II международная практическая конференция «КОРРУСХЕМ: современные технологии защиты от коррозии в химической и нефтеперерабатывающей промышленности». Вебинар в прямом эфире смотрели более 90 специалистов – представителей химических и нефтеперерабатывающих предприятий, машиностроительных и инжиниринговых компаний, проектных институтов из 11 стран: России, Казахстана, Беларуси, Болгарии, Германии, Украины, Израиля, Турции, Финляндии, США, Великобритании.

Конференция прошла в рамках подготовки к 23-ей международной выставке «ХИМИЯ-2020» , которая состоится с 27 по 30 октября 2020 года в Москве в ЦВК «Экспоцентр».

Ключевым экспертом выступил специально приглашенный спикер – Доктор Алик Гройсман. Доктор Гройсман не только выступил с докладом на тему «Коррозионный риск и безопасность процессов в нефтегазовой, нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности», но и подключался к ответам на вопросы в ходе всей конференции, а также подвел ее итоги после выступления всех участников.

Всего прозвучало 7 докладов в четырех блоках:

БЛОК 1. АКТУАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

БЛОК 2. CORROSION MANAGEMENT SYSTEM

БЛОК 3. ЗАЩИТА ОБОРУДОВАНИЯ НХК И НПЗ ОТ КОРРОЗИИ

БЛОК 4. ДИАГНОСТИКА И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КОРРОЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

Организаторы конференции – межотраслевой журнал «Химическая техника», технический оператор Market Skipper.

Партнером конференции выступила Ассоциация «ХИММАШ» (некоммерческая организация, созданная по инициативе крупнейших предприятий Российской Федерации по изготовлению оборудования для ТЭК, объединяющая предприятия химического и нефтяного машиностроения). Президент ассоциации Головачев Владимир Леонидович рассказал об актуализации межгосударственных, национальных и отраслевых стандартов в области сосудов и аппаратов, работающих под давлением. Посмотреть презентацию>>

Также конференцию поддержала Ассоциация «ЦЕНТРЛАК» (Ассоциация «Производителей, поставщиков и потребителей лакокрасочных материалов и сырья для их производства»). Директор ассоциации Аверьянов Геннадий Владимирович коротко осветил работу по актуализации стандартов, используемых в антикоррозионной защите стальных конструкций. Посмотреть презентацию>>

В блоках 2-4 выступили специалисты компаний с актуальными практическими темами в области коррозионного менеджмента, диагностики и защиты оборудования НПЗ и НХК от коррозии:

Современные подходы по управлению коррозионными рисками на химических и нефтегазовых предприятиях, Монахов Анатолий Николаевич, Генеральный директор, НПП ООО «КОРСИСТЕМ»

Технологии восстановления несущей способности и устранение последствий наружной коррозии и эрозийного износа трубопроводов с помощью композитных материалов ИНТРАКОМПОЗИТ™. Поликарпов Вадим Валерьевич, Руководитель технического отдела, ООО «Сервисная Компания ИНТРА». Посмотреть презентацию>>

Антикоррозийные добавки в виде растворов как более безопасная альтернатива, Седова Вера Васильевна, Менеджер по продажам, CellMark Chemicals. Посмотреть презентацию>>

Дефектоскопия защитных антикоррозионных покрытий. Электроискровой метод неразрушающего контроля, Мусихин Алексей Сергеевич, Инженер, Группа компаний КОНСТАНТА. Посмотреть презентацию>>

Участники высоко оценили качество докладов конференции и уровень организации. На часть вопросов аудитории не удалось ответить онлайн. Мы дополним данную статью ответами на вопросы после согласования со всеми спикерами.

Благодарим Доктора Алика Гройсмана, Ассоциацию «ХИММАШ», Ассоциацию «Центрлак», Совет главных механиков нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий России и стран СНГ , АО «ЭКСПОЦЕНТР» за поддержку конференции, надеемся на продолжение и развитие сотрудничества.

Приглашаем к сотрудничеству в работе над программой конференции в следующем году всех экспертов и заинтересованных специалистов.

По вопросам формирования программы и участия в будущих мероприятиях обращайтесь в редакцию журнала «Химическая техника» по e-mail: info@chemtech.ru