7 июля 2021 года в рамках Деловой программы 25-й юбилейной выставки и Форума БИОТ-2021 при поддержке Российского союза химиков состоялась онлайн-конференция «Труд. Защита. Безопасность! Химия и нефтехимия»

Конференция — уже третье отраслевое мероприятие из деловой программы БИОТ, которые включают форум и офлайн выставку «Безопасность и охрана труда» (пройдёт с 7 по 10 декабря в «Экспоцентре»).

Онлайн-конференция продолжалась 6,5 часов, ее участниками стали более 3 тысяч человек, что подтверждает большой интерес аудитории к заявленным темам и спикерам. 23 спикера на конференции обсудили с участниками обеспечение безопасных условий труда на предприятиях отрасли, изменения в нормативно-правовых актах, сертификацию, внедрение новых технологий, сырья, использование СИЗ в химической и нефтехимической промышленности.

Открывая конференцию, Владимир Котов, Президент Ассоциации «СИЗ», отметил, что «сегодня мы поговорим с экспертами, чьими усилиями прямо сейчас происходят изменения в нормативно-правовых актах, с коллегами из отрасли химии и нефтехимии, которые поделятся кейсами о том, как решить ту или иную задачу по охране труда, а потом участники узнают о новых средствах индивидуальной защиты в химической и нефтехимической промышленности».

Программа состояла из трех тематических блоков. Первый был посвящен изменениям нормативно-правовых актов и сертификации. В рамках этого блока с информацией об организации работ по изменению нормативно-правовых документов выступили Альберт Сакаев, начальник Управления по работе с органами государственной власти в сфере ПБ ООО “УК Металлоинвест” и Сергей Чегнов, эксперт компании «Лукойл», участник рабочей группы по регуляторной гильотине при Правительстве РФ. Борис Дубовик, генеральный директор ООО «Зелинский групп», свое выступление посвятил практическим примерам по решению вопросов сертификации при организации экспортных поставок СИЗОД.

Во втором блоке представители предприятий поделились опытом по обеспечению безопасных условий труда. Валерий Корж, советник генерального директора АО «МХК Еврохим», рассказал о новом порядке подготовки работников по охране труда, а Дмитрий Жвакин, главный специалист Управления механической готовности Департамента инженерно-технологического обеспечения Блока нефтепереработки, нефтехимии, газопереработки ПАО “ЛУКОЙЛ” — о внедрении культуры безопасности на предприятиях компании.

Третий блок был отдан вопросам внедрения новых технологий и сырья, использованию СИЗ в химической и нефтехимической промышленности. Лидия Медведева, руководитель направления по продвижению спецодежды ПВ ООО «Фирма «Техноавиа» поделилась секретами мультифункциональной защиты с применением инновационной технологии GORE-TEX PYRAD для работы специалистов нефтегазовой отрасли в сложных условиях. Родион Дятлов, ведущий Специалист по подбору СИЗ рук в промышленности РФ и СНГ ООО “Анселл РУС”, рассказал про защитные решения Компании Ansell для химической и нефтехимической отраслей, Алексей Рязанов, руководитель направления ТАЙВЕК и ТАЙКЕМ компанииДюпон Индивидуальная Защита — про правильный подбор защитной одежды для решения конкретных задач в нефтехимической отрасли, а Александр Буторин, заместитель начальника службы сбыта и маркетинга по внедрению СИЗ ОАО “Суксунский оптико-механический завод” — про комплексную защиту головы, глаз, лица для обеспечения безопасных условий труда работников нефтехимической промышленности. В завершении блока выступила Марина Артамохина, руководитель департамента регионального развития НИЦ АРМАКОН. Она подробно остановилась на особенностях подбора ДСИЗ для химической и нефтехимической отраслей с учетом специфики профессиональных рисков

Большое значение в работе конференции сыграла Зона деловых переговоров, где для участников созданы все необходимые условия для прямого общения. Зона позволила поставщикам и потребителям СИЗ встретиться на одной площадке, где одни смогли представить новейшие материалы, оборудование, средства индивидуальной и коллективной защиты в химической и нефтехимической промышленности, а другие — подобрать себе поставщиков спецодежды, обуви и СИЗ. За время конференции крупнейшие компании: ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-СНАБЖЕНИЕ», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Тольяттиазот» (ТОАЗ), ООО «КНГК-ИНПЗ» (Ильский НПЗ) провели 16 переговоров с компаниями-поставщиками СИЗ. В них принял участие 51 человек.

Официальным партнером конференции стала компания «ЗЕЛИНСКИЙ ГРУПП». Сохраняя традиции отрасли, «ЗЕЛИНСКИЙ ГРУПП» создает современный продукт, обеспечивающий защиту жизни и здоровья людей.

Организаторами форума и выставки «Безопасность и охрана труда» (БИОТ- 2021) традиционно выступают: Минтруд РФ и Ассоциация «СИЗ».

«Химическая техника» – информационный партнер.

Сайт конференции https:// biot-asiz.ru