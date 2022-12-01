PCVExpo 2022: рекордный посетительский интерес и модернизированные решения от ведущих производителей и поставщиков насосного, компрессорного оборудования и арматуры

27 октября 2022 года в «Крокус Экспо» завершила работу 21-я Международная выставка промышленных насосов, компрессоров и трубопроводной арматуры, приводов и двигателей – PCVExpo 2022. Подводим итоги всех трех выставочных дней.

Генеральным спонсором PCVExpo 2022 выступила «Группа ГМС» — динамично развивающийся крупный многопрофильный холдинг, обладающий одним из самых мощных научно-производственных потенциалов в области разработки и производства насосного, компрессорного и блочно-модульного оборудования для нефтегазовой отрасли, трубопроводного транспорта, атомной и тепловой энергетики, водного хозяйства и ЖКХ.

Соорганизаторы: Российская ассоциация производителей насосов (РАПН), Научно-промышленная ассоциация арматуростроителей (НПАА).

Фотоотчет с мероприятия можно посмотреть здесь>>

«PCVExpo 2022 завершилась, но наша работа не ограничивается тремя выставочными днями: мы круглый год будем на связи с нашими партнерами – производителями и потребителями промышленного оборудования, будем анализировать и совершенствовать форматы взаимодействия, разрабатывать деловую программу выставки, расширять экспозиционную часть», – поделилась рабочими планами директор выставки PCVExpo Марина Максимова.

Экспозиция трубопроводной арматуры, насосного и компрессорного оборудования

В одном зале с PCVExpo 2022 расположилась экспозиция 7-й Международной выставки промышленного котельного, теплообменного и электрогенерирующего оборудования Heat&Power 2022. Объединение двух выставок позволило привлечь большее количество новых посетителей, заинтересованных в инновационных технологических решениях для предприятий различных отраслей промышленности.

Новинки, модернизированные технические решения и запатентованные разработки в области современного насосного и компрессорного оборудования на PCVExpo 2022 продемонстрировали как постоянные, так и новые участники выставки: CNP, «Технологии промышленного сервиса» (офиц. представитель HARRISON), KaiQuan, Netzsch Group, Riflon, НПЦ «АНОД», «Баймакский ЛМЗ», Омский насосный завод «ВЗЛЕТ», «Волжский завод асбестовых технических изделий», «Гидромеханика», «Доринг», «Завод подшипниковых узлов», «Камоцци Пневматика», «Кентек», «Минский моторный завод», «МИТО», «Сибирский электротехнический завод», «СОЮЗ-01», «СпецЭнергоТрейд», «Центр комплектации оборудованием AEC», «ЧелябинскСпецГражданСтрой/LD» и другие компании.

Например, «СпецЭнергоТрейд» – российский эксклюзивный представитель завода «Озен Компрессор» из Турции, производящего промышленное оборудование, – в качестве яркого образца комплектующей базы привез на выставку воздушный компрессор. По словам Дмитрия Литвинова, руководителя группы продаж компрессоров «СпецЭнергоТрейд», «такая модель компрессора компактна и достаточно универсальна: может быть использована как в промышленности, так и сервисе».

Дмитрий Литвинов также отметил значимость PCVExpo для решения бизнес-задач компании: «Мы устали за 3 дня работы на выставке, но при этом очень довольны, т. к. сделали всё, что запланировали: встретились с партнерами, которых заранее приглашали на свой стенд, рассказали им о компрессоре, обсудили дальнейшее сотрудничество. На эти встречи я бы потратил две недели, объезжая каждый день всех нужных для бизнеса людей. А так они сами приехали на PCVExpo, и я смог за короткое время подробно рассказать о нашем оборудовании и решить вопросы по бизнесу».

Адресные встречи с партнерами на выставке для обсуждения крупных бизнес-проектов – неизменная приоритетная задача и для Омского насосного завода «Взлет».

Один из экспонентов, впервые принявших участие в PCVExpo, – «НПП Порошковые технологии». Компания производит оборудование для металлообработки, насосостроения, разрабатывает нестандартные изделия (например, эксклюзивные запчасти для иностранной спецтехники). С 2011 года занимается порошковой металлургией и продвигает проект за счет участия в выставках.

На PCVExpo 2022 компания представила промышленный насос.

«Насос применяется в промышленности, где используются кислоты, щелочи, радиоактивные жидкости. Задача нашего оборудования – минимизировать влияние этих сред на человека и производство, а также исключить попадание вредной среды в атмосферу», – отметил особенность экспонируемого насоса генеральный директор «НПП Порошковые технологии» Александр Изюков.

Александр Изюков также дал оценку эффективности участия в выставке: «На PCVExpo были такие активные дни, что 400 единиц раздаточного материала и 400 визиток, рассчитанных на две выставки, разлетелись. Поэтому можно сказать, что PCVExpo превысила мои ожидания. Аудитория была 100% заинтересованная. У нас собрано порядка 150 анкет. Если из них хотя бы 10% выйдет на прямой контракт, то это больше, чем надо для нашей компании, и уже ради этого стоило ехать на выставку».

Посетительская аудитория: двукратный рост по сравнению с 2021 годом

Выставку PCVExpo посетили 4 140 специалистов, из которых 3 224 человека – посетители выставки промышленных насосов, компрессоров и трубопроводной арматуры, приводов и двигателей PCVExpo и выставки промышленного котельного, теплообменного и электрогенерирующего оборудования Heat&Power, 916 – специалисты, пришедшие по билетам других выставок промышленного оборудования, проходивших одновременно с PCVExpo (Testing&Control, NDT Russia, ExpoCoating Russia, GasSuf). Количество новых посетителей составило 58%.

Показатели качества посетительской аудитории PCVExpo 2022 по сравнению с 2021 годом:

количество целевых посетителей выставки PCVExpo возросло на 122%;

количество посетителей из расчета на 1 компанию-участника увеличилось на 100%;

доля топ-менеджеров достигла 57%;

количество специалистов, влияющих на принятие решений о закупках, возросло на 95%.

Деловая программа PCVExpo 2022

Актуальные вопросы современного арматуростроения, насосостроения, технического регулирования, модернизации предприятий различных секторов экономики нашли отражение в мероприятиях деловой программы PCVExpo 2022:

научно-практической конференции «Конструкторские и технологические инновации в арматуростроении»;

сессии «Импортозамещение насосного оборудование в ключевых секторах экономики. Технические решения и стандарты», в рамках сессии – трех секций: «Водоснабжение и водоотведение», «Нефтегазовый комплекс», «Нефтепереработка»;

«Водоснабжение и водоотведение», «Нефтегазовый комплекс», «Нефтепереработка»; Международной научно-технической конференции ECOPUMP-RUS’2022 «Энергоэффективность и инновации в насосостроении».

РАПН выступила соорганизатором деловой программы PCVExpo 2022 в рамках подготовки и проведения сессии «Импортозамещение насосного оборудование в ключевых секторах экономики. Технические решения и стандарты» и Международной научно-технической конференции ECOPUMP-RUS’2022 «Энергоэффективность и инновации в насосостроении».

Ключевые вопросы деловой программы касались импортозамещения и развития арматуростроения в условиях новой реальности, практических аспектов использования насосного оборудования для эффективного решения технологических задач компаний – конечных заказчиков промышленных насосов, технического регулирования и модернизации инженерных решений в насосостроении.

Мероприятие открыла 25 октября научно-практическая конференция «Конструкторские и технологические инновации в арматуростроении». В рамках конференции представители органов власти и отраслевых объединений, производители и потребители профильных секторов экономики обсудили вопросы по импортозамещению и развитию арматуростроения в условиях новой реальности.

Например, в своем докладе «Электроприводы трубопроводной арматуры» главный конструктор – руководитель управления по оборудованию АО «Армалит» Людмила Михайловна Епифанова представила участникам конференции завод «Армалит» как центр компетенций отечественного арматуростроения и подробно рассказала о преимуществах собственных разработок и производства интеллектуальных электроприводов, дистанционно управляемой трубопроводной арматуры (серия ДУА), управляемых синхронных электродвигателей переменного и постоянного тока (серия ДСУ) и шкафов управления группами ДУА и ДСУ.

С докладами также выступили: главный специалист АНО «Агентство по технологическому развитию» Павел Алексеевич Сладков; профессор РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина Виктор Николаевич Протасов; генеральный директор ООО «Константа-2» Константин Юрьевич Зерщиков; руководитель департамента проектирования промышленного оборудования ООО «Камимтех» Игорь Анатольевич Сурсин; первый вице-президент Национальной технологической палаты РАН Владимир Яковлевич Юртеев.

Модерировал конференцию исполнительный директор НПАА Тер-Матеосянц Иван Тигранович.

Второй день деловой программы был целиком посвящен сессии «Импортозамещение насосного оборудование в ключевых секторах экономики. Технические решения и стандарты». Эксперты рынка промышленного оборудования в рамках трех отраслевых секций: «Водоснабжение и водоотведение», «Нефтегазовый комплекс», «Нефтепереработка» – обсудили практические аспекты использования насосного оборудования для эффективного решения технологических задач компаний – конечных заказчиков промышленных насосов.

Спикерами секции «Водоснабжение и водоотведение» стали топ-менеджеры и технические специалисты профильных организаций: исполнительный директор Российской ассоциации производителей насосов Евгений Владимирович Солодченков; руководитель направления экологии и реализации госпрограмм Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения Виктория Александровна Шкаредо; директор программы по насосному оборудованию для нефтегазовой комплекса Филиала АО «ГМС Ливгидромаш» в г. Москве Сергей Алексеевич Соколов; главный специалист ОДО «Предприятие «Взлет» Андрей Иванович Герасимов и другие.

В секциях «Нефтегазовый комплекс» и «Нефтепереработка» наряду с представителями руководящего звена с докладами выступили ведущие специалисты промышленных предприятий: главный конструктор ООО «НПЦ «АНОД» Александр Константинович Кулдышев; ведущий инженер-конструктор ООО «Инжиниринговый центр «Русэлпром» Дмитрий Анатольевич Бородин; инженер-конструктор 3-й категории АО «ОКБМ Африкантов» Константин Сергеевич Попинов; главный конструктор ООО «НПК «Герметика» Алексей Евгеньевич Звезденков; технический директор АО «ПИК «Энерготраст» Артем Анатольевич Фирсов.

Завершила работу деловой программы PCVExpo 2022 Международная научно-техническая конференция ECOPUMP-RUS’2022 «Энергоэффективность и инновации в насосостроении».

Вопросы, касающиеся технического регулирования и модернизации инженерных решений в насосостроении, особенностей эксплуатации насосных установок, технологий в гидромашиностроении и других тем в области инноваций в насосостроении затронули в своих докладах спикеры сессии: Михайлов Юрий Владимирович, к. т. н., Филиал АО «ГМС Ливгидромаш»; Захаров Алексей Владимирович, д. т. н., концерн «Русэлпром»; Оганесян Артур Влятович, к. т. н., АО «Турбонасос»; Акимов Станислав Викторович, главный конструктор АО «ТНН» и прочие.

«PCVExpo, как специализированная выставка, не только отражает состояние отрасли, но и, несомненно, вносит вклад в ее развитие, позволяя участникам рынка насосного и компрессорного оборудования эффективно решать бизнес-задачи. Качественно меняясь год от года, PCVExpo способствует формированию стабильного завтрашнего дня отрасли», – прокомментировала значимость мероприятия директор выставки PCVExpo Марина Максимова.

Выберите лучшее решение для развития продаж насосного и компрессорного оборудования за короткий срок – примите участие со стендом в 22-й Международной выставке PCVExpo, которая состоится 24–26 октября 2023 года в «Крокус Экспо»!