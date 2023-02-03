26 января 2023 года в Москве состоялось знаковое событие – Первая евразийская конференция «Полимерные трубопроводные системы». Мероприятие объединило на своей площадке более 160 участников – представителей профильных министерств и ведомств, отраслевых союзов и профильных ассоциаций, ключевых экспертов, производителей полимеров и полимерных трубопроводных систем, специалистов эксплуатирующих организаций и других участников из России и стран ЕАЭС. Организаторами конференции выступили Ассоциация производителей трубопроводных систем (АПТС) и CREON Energy. Группа ПОЛИПЛАСТИК и компания СИБУР выступили генеральными партнерами конференции.

Поддержку мероприятию выразили Минстрой РФ, Минпромторг РФ, Общественный совет Росстандарта, АНО «Российская система качества» (Роскачество), Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения (РАВВ), Ассоциация сварщиков полимерных материалов (АСПМ) и ряд авторитетных СМИ.

К участникам конференции обратился министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. Он отметил: «Жилищно-коммунальное хозяйство и строительный комплекс страны – это уникальная система со своими задачами. Конечно, отработка современных технических решений при возведении объектов необходима для реализации программ на территории регионов России. Сегодня объем строительства и работ в ЖКХ позволяет сказать, что слаженная работа проектных организаций, промышленных предприятий, представителей экспертных органов и ассоциаций важна для формирования единого подхода к модернизации жилищно-коммунального хозяйства».

Прошедшее мероприятие имеет большое значение в свете масштабных планов Стратегии развития ЖКХ до 2035 года по модернизации коммунальных систем и растущего спроса на полимерные трубопроводы. Это обусловило высокий уровень выступающих и насыщенную программу.

Стратегические вопросы обсудили в рамках пленарного заседания «Обзор текущей ситуации на строительном рынке и ключевых потребителей полимеров в сегменте трубопроводных систем, отраслевые тренды», модератором которого выступил руководитель Комитета по коммунальной инфраструктуре и ЖКХ «Деловой России», Президент Группы ПОЛИПЛАСТИК Лев Гориловский.

От лица Минстроя в конференции принял участие первый заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин. Он отметил своевременность конференции и напомнил, что в 2022 году в эксплуатацию были введены рекордные объемы по строительству дорог и жилья, а в 2023 году эти показатели, по поручению Президента РФ, необходимо увеличить, и потому объемы потребления полимерных трубопроводов будут расти.

«В 2023 году перед отраслями строительства и ЖКХ стоит много амбициозных задач, особое внимание в которых занимает модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры. Существует несколько программ, в рамках которых уже ведется эта работа. В прошлом году появился набор мер поддержки – инфраструктурное меню, которое включает в себя такой инструмент, как инфраструктурные бюджетные кредиты. Львиная часть выделенных средств, а это 1 трлн рублей на 4 года, идет на модернизацию объектов ЖКХ. По поручению Президента в этом году Минстрой России запускает отдельную программу «Модернизация коммунальной инфраструктуры», реализация которой позволит обеспечить замену не менее 8 тыс. км сетей и 100 объектов, снизить к 2025 году аварийность коммунальной инфраструктуры и улучшить качество коммунальных услуг почти 3 млн человек», – отметил Александр Ломакин.

О проблемах регулирования рынка промышленной продукции говорил в своем выступлении помощник зампреда Правительства РФ Дениса Мантурова Алексей Медников. Он обратил внимание на отмену в настоящее время государственного надзора за продукцией и подчеркнул необходимость скорейшего возврата контрольно-надзорных механизмов. Спикер рассказал о разработке единого электронного справочника по всем видам продукции, включающего в себя как информацию о продукции, коды, ГОСТы, так и требования к качеству и безопасности. Алексей Медников пригласил бизнес-сообщество и отраслевых экспертов к взаимодействию в рамках подготовки общей информационной базы такого справочника.

Также от лица профильных государственных ведомств в конференции приняли участие заместитель директора департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга РФ Дарья Шевякина и заместитель директора департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Олег Тухватуллин, заместитель директора департамента промышленного и гражданского строительства Минстроя РФ Анна Ерохова и заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

В рамках конференции состоялось обсуждение ряда ключевых вопросов, связанных с производством и применением полимерных трубопроводных систем. Прежде всего, внимание было сфокусировано на участии государства в реализации программ в сфере ЖКХ – планах, целевых показателях и темпах замены изношенных сетей. Другой важной темой стало определение точек роста отрасли в контексте импортозамещения и внедрения прогрессивных технологий в производстве и переработке полимеров.

Не остался без внимания довольно острый на сегодняшний день вопрос обеспеченности рынка полимерным сырьем и связанные с этим задачи развития дополнительных мощностей по производству полимеров, увеличения марочного ассортимента для обеспечения бесперебойного производства всех необходимых видов полимерной трубной продукции.

Одним из наиболее дискуссионных стало обсуждение проблем и инструментов регулирования производства и применения полимерных трубопроводов, вопросов стандартизации, контроля качества, оценки стоимости жизненного цикла, а также развития механизмов противодействия обороту и распространению фальсифицированной и контрафактной полимерной трубной продукции.

С инициативами и результатами работы, которая ведется в Совете Федерации Комитетом по коммунальной инфраструктуре и ЖКХ «Деловой России», участников Евразийской конференции познакомил председатель Комитета, Президент Группы ПОЛИПЛАСТИК Лев Гориловский. В частности, он рассказал об успешных сдвигах в изменении концессионного законодательства по ЖКХ, что позволит уже в 2023 году увеличить объем реальных инвестиций в концессии, об утверждении единой формы инвестпрограмм в сфере водоснабжения и водоотведения, а также о работе по введению единой методики оценки износа инженерных сетей. Спикер отметил предложения Комитета по разработке инструментов оценки стоимости жизненного цикла объектов ЖКХ. «Без подхода, учитывающего жизненный цикл, нам придется через 5–10 лет заново запускать замену сетей коммунальной инфраструктуры, на которую сегодня идут огромные бюджетные средства», – подчеркнул Лев Гориловский.

Президент Группы ПОЛИПЛАСТИК пояснил, что работа, которая сегодня ведется в регионах РФ через механизмы инфраструктурных бюджетных кредитов и другие программы с участием государства и частных инвесторов, намного шире, чем просто модернизация коммунальной инфраструктуры. Это вопрос реального комплексного развития территорий, для обеспечения которого необходимы планирование и синхронизация усилий всех участников процесса – производителей сырья, полимерных трубопроводов, проектировщиков, строительных компаний и эксплуатирующих организаций.

Важной частью конференции стало обсуждение тенденций и прогнозов развития трубного рынка, а также точек роста для отраслевых производителей. Детальный анализ представил в своем выступлении Председатель Совета директоров крупнейшего производителя полимерных труб – Группы ПОЛИПЛАСТИК – Мирон Гориловский.

В качестве главного тренда последних лет он отметил большой интерес государства к состоянию инженерных сетей в России и, соответственно, существенный рост объема производства и реализации полимерных труб за последние 3 года. В 2022 году предприятия отрасли в РФ суммарно произвели 550 тысяч тонн полиэтиленовых труб для внешних инженерных сетей. А Группа ПОЛИПЛАСТИК нарастила выпуск в РФ до 260 тысяч тонн продукции, что на 50 тысяч тонн превышает результаты 2021 года. По словам Мирона Гориловского, в 2023 году есть все основания ожидать роста производства еще на 20%, объем выпуска полиэтиленовых труб может достичь 650 тысяч тонн. А объем производства полимерных труб всех видов на территории РФ, Беларуси и Казахстана в 2023 году превысит знаковый уровень в 1 миллион тонн.

Глава ПОЛИПЛАСТИКа отметил, что компания как лидер рынка продолжает разрабатывать и внедрять инновационные продукты и технические решения в сфере полимерных трубопроводных систем, а также новейшие технологии бестраншейного монтажа полимерных трубопроводов, такие как спиральная навивка армированного ПВХ-профиля и решения для горизонтально-направленного бурения. Особое внимание он уделил перспективам, которые открывает применение инновационных труб с соэкструзионными слоями со специальными свойствами, например, негорючестью, стойкостью к истиранию и повреждениям. Благодаря таким разработкам ПОЛИПЛАСТИКа, все более расширяются сферы применения полимерных трубопроводов, например, в промышленности, в теплоснабжении, нефтегазодобыче, в условиях низких температур Крайнего Севера и т.д.

К числу драйверов роста в среднесрочной перспективе эксперт отнес реализацию госпрограмм – модернизацию коммунальной инфраструктуры, газификацию регионов РФ, проекты в жилищном и дорожном строительстве, сельском хозяйстве.

«Видны средства, выделяемые в этих направлениях, крупные проекты, драйверы, – и все это позволяет смотреть в 2023 год с оптимизмом», – резюмировал Мирон Гориловский.

Член Правления холдинга СИБУР, крупнейшего производителя сырья для полимерных труб, Павел Ляхович сообщил, что компания готова удовлетворить повышенный спрос на отечественное сырье и далее развивать марочный ассортимент выпускаемых полимеров. В частности, докладчик подтвердил информацию о возможном возобновлении в 2023 году производства востребованной рынком саженаполненной марки полиэтилена на заводе «Казаньоргсинтез» и об увеличении объема производства трубных марок ПЭ на производственном комплексе «ЗапСибНефтехим», позволяющем полностью покрыть увеличенные потребности в сертифицированном отечественном сырье. Павел Ляхович отметил заинтересованность компании в работе с качественными и надежными партнерами.

О работе по переформатированию методов технического обследования объектов водоснабжения и водоотведения в своем выступлении рассказал заместитель директора РАВВ, председатель ТК 343 «Качество воды» Росстандарта Георгий Самбурский. Он затронул аспекты оценки технического износа трубопроводов водоснабжения и водоотведения, в частности, рассказал о новой балльной системе оценки состояния сетей. Она позволит более эффективно планировать реализацию инвестиционных программ по обновлению коммунального фонда и выбирать оптимальные технические решения.

Актуальные вопросы нормативного обеспечения применения полимерной трубной продукции в своем выступлении рассмотрела директор Ассоциации сварщиков полимерных материалов, начальник Управления нормативно-технического обеспечения Группы ПОЛИПЛАСТИК Елена Зайцева. Докладчик сделала обзор уровня нормативной обеспеченности по сферам применения полимерных труб, обратив внимание участников конференции на низкую степень разработки стандартов и других регулирующих документов для некоторых сегментов, таких как энергетика, промышленные трубопроводы, сельское хозяйство. Говоря о состоянии нормативной базы, руководитель АСПМ отметила существующие риски, такие как отсутствие полного комплекса типовых проектных решений, отраслевых альбомов и BIM-моделей, устаревшие нормативные документы, дефицит квалифицированных кадров в области разработки нормативно-технической документации, несогласованность участников рынка.

Елена Зайцева назвала приоритетные направления развития стандартизации в области полимерных трубопроводов, среди которых выделила снижение избыточных требований к проектированию и строительству, повышение качества и сокращение сроков разработки и выхода нормативно-технических документов, подготовка к переходу нормативной документации на машиночитаемый и машинопонимаемый формат, проведение НИОКР на основе анализа пробелов нормативной базы, подготовка и обучение кадров, создание условий для обсуждения проектов нормативов в рамках экспертного сообщества и автоматизация этапов жизненного цикла документов национальной системы стандартизации.

Эксперт подчеркнула необходимость цифровизации процессов на основе современных нормативно-технических документов. Данную тему продолжил заместитель директора Учебного центра Группы ПОЛИПЛАСТИК Юрий Яковлев, который познакомил участников конференции с современными программами подготовки специалистов, а также мобильными приложениями PolyHydro и CheckFusion и картами операторов, подтверждающими компетенции сварщиков. Данные цифровые продукты разработаны Группой ПОЛИПЛАСТИК и высоко востребованы на рынке.

Тему контроля качества полимерной продукции и защиты добросовестных производителей и жителей Евразийского союза продолжил заместитель председателя Общественного совета при Росстандарте, генеральный директор Ассоциации производителей трубопроводных систем Владислав Ткаченко.

Он рассказал о деятельности Ассоциации, задачами которой, в частности, являются привлечение внимания государства и общества к проблеме износа коммунальных сетей, содействие модернизации коммунальной инфраструктуры с применением качественных материалов, внедрение системных решений противодействия обороту контрафактной и фальсифицированной продукции.

Докладчик напомнил о рисках и угрозах использования фальсифицированной продукции, познакомил присутствующих с мероприятиями, которые проводит АПТС с участниками рынка полимерных труб: о работе по закреплению в законодательстве понятия «фальсифицированная промышленная продукция», об испытаниях химического состава труб и выездных проверках, о письмах-предупреждениях по вероятным поставкам фальсификата, об участии в работе Государственной и региональных комиссий по незаконному обороту промышленной продукции.

«Доля фальсификата в разных группах трубной продукции составляет от 5 до 80%, – убежден Владислав Ткаченко. – И это касается всех строительных материалов. Мы как потребители не можем чувствовать себя в безопасности, пока это понятие не закреплено в законах Российской Федерации и ЕАЭС». Как отметил гендиректор АПТС, за время работы удалось отклонить поставки фальсификата на сумму порядка 5 миллиардов рублей.

Вслед за Львом Гориловским руководитель АПТС заявил о необходимости синхронизации работы отрасли. «Заказчики и строители, производители продукции и сырья – мы должны научиться системно обмениваться планами, иначе вечно будем в рассинхроне, что негативно отразится на сроках и стоимости линейных объектов. Кроме того, если мы научимся на уровне региональных штабов одновременно строить и менять 8 уровней коммунальных систем, расположенных друг над другом или поблизости, в полосе дорожного движения вдоль улиц, мы многократно сократим стоимость изыскания, проектирования и строительства, в несколько раз снизим затраты на благоустройство, земляные работы, ремонт поврежденных соседних старых коммуникаций при строительстве новых, перекрытие улиц и потоков людей и транспорта».

Комментируя работу конференции, глава ПОЛИПЛАСТИКа Мирон Гориловский отметил, что для удовлетворения стремительно растущего спроса на качественные полимерные трубопроводы и дальнейшего развития полимерной трубной отрасли чрезвычайно важное значение приобретает консолидация добросовестных участников рынка. Конференция, уже в первый раз собравшая более полутора сотен участников, имеет все шансы стать традиционной ежегодной встречей ключевых экспертов полимерной трубной отрасли и производителей, а также профильных государственных ведомств для обмена мнениями и выработки дальнейшей стратегии развития.

По итогам Первой евразийской конференции «Полимерные трубопроводные системы» составлена итоговая резолюция с планом мероприятий. Она будет направлена в профильные ведомства для рассмотрения предложений участников отраслевого сообщества в процессе формирования программ развития сферы переработки полимеров, трубной отрасли, а также модернизации ЖКХ и инфраструктурного строительства в РФ.