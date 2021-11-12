С 25 по 27 октября в Москве, в ЦВК «Экспоцентр» прошла международная выставка химической промышленности и науки – «Химия-2021». Выставка проводилась «Экспоцентром» при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Российского Союза химиков, ОАО «НИИТЭХИМ», ФГУП «НТЦ «Химвест», Российского химического общества им. Д.И. Менделеева, Химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, РХТУ им. Д.И. Менделеева, под патронатом Торгово-промышленной палаты России.

Вопреки всем ограничениям выставка «Химия» состоялась в 24-й раз. Несмотря на усложнившиеся из-за локдауна обстоятельства ее проведения, значимость проекта не снизилась, а наоборот подчеркнула важность каждой минуты присутствия на ней. Организаторы подготовили массу интересных форматов для работы и общения и сделали все возможное, чтобы выставка прошла с максимальной пользой для экспонентов и посетителей.

Выставка «Химия-2021» стала традиционной площадкой для встречи производителей и потребителей химической продукции, разработчиков и поставщиков передовых технологий и оборудования. Представленные на выставке химические продукты и технологии для топливно-энергетического комплекса, сельского хозяйства, медицинской, пищевой и строительной промышленности, а также инновационное оборудование и инжиниринговые решения для химических производств вновь показали свою востребованность среди российских и зарубежных специалистов.

Лучшие достижения и тенденции были отражены в главных тематических разделах: химия и нефтехимия, агрохимия, нефтегазохимия, полимерные материалы, малотоннажная и зеленая химия, аналитическое, лабораторное, насосное, компрессорное оборудование, защита от коррозии, инновационные материалы, новейшие технологии автоматизации и цифровизации производства и многое другое.

В церемонии официального открытия выставки «Химия-2021» и IX Московского международного химического форума приняли участие президент Российского Союза химиков Виктор Иванов, вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Дмитрий Курочкин, президент Союза нефтегазопромышленников России Генадий Шмаль, заместитель директора Департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга РФ Павел Филаткин, и.о. ректора Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева Илья Воротынцев, генеральный директор АО «Экспоцентр» Алексей Вялкин.

Выступавшие отметили, что старейшая и первая в нашей стране международная выставка проводилась в любые времена. Российская химическая промышленность развивается и выставка вместе с ней идет в ногу со временем. За последние годы немало сделано в области химии и нефтехимии. Выпускники ВУЗов смогут получить достойную работу и достойное вознаграждение в отечественных компаниях химической отрасли.

Алексей Вялкин поблагодарил собравшихся за выбор «Экспоцентра» в качестве площадки для решения отраслевых вопросов, а также всех участников выставки за то, что с пониманием отнеслись к изменению сроков проведения этого мероприятия. Видеозапись открытия>>.

ЭКСПОЗИЦИЯ

Организаторы предложили разнообразный формат участия, который позволил всем участникам презентовать свои разработки и перспективные проекты.

В этом году свои достижения продемонстрировали 211 компаний из 12 стран: Великобритании, Германии, Дании, Индии, Канады, Нидерландов, Республики Беларусь, России, Турции, Франции, Швейцарии, Японии. В рамках национальных экспозиций участвовали Германия и Республика Беларусь.

Зарубежную продукцию представили такие компании, как ASOS (Турция), Aumund Fordertechnik GmbH (Германия), «Белнефтехим-Рос» (Республика Беларусь), Rotex (Великобритания), Preci Co Ltd (Япония), SOLEX Thermal Science, Inc (Канада) и другие.

Достойное место на выставке заняли производители из регионов России – Калужской, Кировской, Ленинградской, Тульской, Ярославской областей, Ставропольского края. Благодаря Центрам поддержки предпринимательства и мерам господдержки компании имели возможность презентовать свою продукцию на самом высоком международном уровне. Участие с коллективными экспозициями позволило найти новых партнеров, заключить договоры, выйти на новые рынки.

Среди российских участников выставки – «Альянс Энергия», «Башкирская содовая компания», «Гамма-Пласт», «КуйбышевАзот», «Мелитэк», «Реатэкс», «Реаторг», «Росхимреактив», «Самсон Контролс», «ФосАгро», «Химмед», «Энергомаш» и многие другие.

Три ставропольских предприятия представили свою продукцию на международной выставке химической промышленности и науки «Химия-2021» на коллективном стенде региона, который организовал экспортный центр краевого фонда поддержки предпринимательства. Компания «ЭлитСервис» демонстрировала продукцию Ставропольского завода стабилизаторов полимеров – крупнейшего производителя поливинилхлорид-стабилизаторов в России. Свои товары также представили предприятия «АриэльКурсив» и «Ставропольская Химическая компания». Ставропольские экспоненты приняли участие в обширной деловой программе выставки.

На объединенном стенде Ленинградской области свою продукцию представили пять участников. Компания «АрктикТекс», которая второй раз участвовала в выставке в составе коллективного стенда, в этом году представила одежду с функцией подогрева. Текстильные полотна из электропроводящих нитей используются при создании спецодежды, спортивной и повседневной зимней одежды. Торговый дом «Функциональные материалы» представил разработку огнезащитной жидкости. Компания «БМ-Сервис», выпускающая пластиковую тару и упаковку для пищевой, косметической, химической и фармацевтической продукции, провела на выставке более 40 переговоров с представителями российских компаний, а также из Белоруссии и Казахстана. Производитель полимерных смол «ATTIKA» представил линейку своей продукции. Компания «ОксиЛаб», специализирующаяся на изготовлении и продаже модифицированных концентратов, нашла дистрибьютера своей продукции, а также наладила контакты с крупнейшим предприятием по производству наливных полов BASF.

Свои компетенции при поддержке регионального Центра экспорта представили на выставке «Химия-2021» две компании Ярославской области – «Химбиотех» и «Химпроминжиниринг». На стенде «Химпроминжиниринг» проводились консультации по вопросам модернизации технологических линий, создания нестандартного оборудования и выполнения проектно-изыскательных работ для технического перевооружения и организации новых цехов и участков. На стенде компании «Химбиотех» были презентованы собственные разработки в сфере фильтровального оборудования и возможности для проведения исследовательских работ.

Интересные решения демонстрировали на выставке участники и других коллективных стендов.

С инновационными научными разработками ознакомили ведущие научно-исследовательские институты РАН и ВУЗы страны: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, РХТУ им. Д.И. Менделеева, Томский государственный университет, Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина, Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ФГУП ГОСНИИОХТ), Институт биохимической физики им. М.Н. Эмануэля РАН, Институт физики твердого тела им. Ю.А. Осипьяна РАН, МИРЭА – Российский технологический университет, Тверской государственный университет и другие. На их производственных площадках разрабатываются новые технологии и готовятся кадры для химической промышленности.

Подающие надежды перспективные разработки стали центром внимания экспозиции проекта в поддержку малых и средних предприятий Startup Chemzone.

Малые инновационные предприятия продемонстрировали свои разработки широкому кругу потенциальных инвесторов и крупнейшим участникам рынка. Проекты в стартап зоне презентовали 9 компаний: «Бенд-Инжиниринг» и «Бенд-РТ» (Москва) – оборудования для промышленной очистки высоким давлением с использованием микрогидроударного эффекта, «Койпер Технологии (Москва) – производство перфторполиэфиров (PFPE), «Красители ECORD» (Нижний Новгород) – изготовление, подбор и доставка красителей для технологических жидкостей, «Лазерное сканирование материалов» (Москва) – анализ материалов по характеру преломления лазерных лучей с различной длиной волны, «Люминофоры» (Москва), «МГД Реактор» (Москва) – проектирование и производство оборудования для проточного синтеза, УПП (Верхний Уфалей) –производство высококачественного синтетического железоокисного пигмента по собственной технологии, «Фармпринт» (Москва) – разработка и производство систем автоматизации дозирования жидкостей.

Специалисты Центра подбора персонала ознакомили с актуальными вакансиями экспонентов выставки, предложили специалистов, провели ревизию предложений и консультации по трудоустройству, состоянию рынка труда химической промышленности.

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

Крупным отраслевым событием стал IX Московский международный химический форум (ММХФ), организованный «Экспоцентром» в партнерстве с Российским Союзом химиков. Форум включал более 20 мероприятий. В них приняли участие представители ведущих компаний химического комплекса, профильных министерств и отраслевых ассоциаций, научного и экспертного сообщества.

Первым мероприятием форума стал круглый стол, организованный АО «Экспоцентр», ОАО «НИИТЭХИМ», Российским Союзом химиков на тему: «Химическая промышленность в регионах России: состояние и перспективы». Несмотря на измененные сроки проведения, дискуссия собрала довольно много участников из разных областей России – как очно, так и онлайн.

Модератор мероприятия, заместитель исполнительного директора Российского Союза химиков Леонид Фрейман, открывая работу круглого стола, подчеркнул, что химическая индустрия выступает одним из основных драйверов развития всей отечественной промышленности.

С докладом выступила ученый секретарь ОАО «НИИТЭХИМ», к.х.н. Валентина Гавриленко. Она отметила опережающий рост производства химической продукции (особенно пластмасс) в Центральном федеральном округе – на 50% в минувшем году, что существенно выше аналогичного показателя в Приволжском ФО, остающемся лидером по объемам производства.

Дискуссию продолжил генеральный директор дзержинского ООО «ОКАПОЛ» Дмитрий Огородцев, возглавляющий Ассоциацию «Дзержинскхимрегион». Он привел убедительные примеры выстраивания частно-государственного партнерства на городском уровне.

В работе круглого стола приняли участие Алина Рыбина, заместитель генерального директора ГК «Титан», член Экспертного совета Российского экологического движения, Надежда Зуева, представитель Агентства инвестиционного развития Новосибирской области, а также представители московского Агентства промышленного развития и Ассоциации кластеров и технопарков России.

Работу второго дня Форума открыла стратегическая сессия «Конкурентоспособность и развитие российской химической промышленности в современных экономических реалиях». Модератором сессии выступил президент Российского Союза химиков Виктор Иванов. О состоянии отрасли, государственной поддержке и дальнейших планах развития рассказал заместитель начальника отдела химической промышленности Министерства промышленности и торговли РФ Алексей Крупский. Представитель Минпромторга сообщил, что химический комплекс демонстрирует положительную динамику, его доля в основных экономических показателях нашей страны растёт.

Внимание аудитории также привлек доклад управляющего директора Accenture Strategy в России и Казахстане Любови Рожковой, посвящённый анализу ключевых трендов в химической промышленности, и генерального директора аналитической компании «ВладВнешСевис» Жанны Мартыновой, которая рассказала о внешней торговле химической продукцией и перспективных нишах для экспорта и импорта. С заключительным докладом в сессии выступил генеральный директор НО «Союз переработчиков пластмасс» Пётр Базунов. Глава отраслевого объединения отметил бесперспективность предложений по сокращению использования полимеров в быту и указал на важность повсеместного внедрения в нашей стране системы раздельного сбора отходов для решения экологических проблем, связанных с потреблением полимеров.

В перечне мероприятий второго важное место занял круглый стол «Актуальные вопросы в сфере регулирования химической продукции в Российской Федерации», организованный АО «Экспоцентр», НП КИЦ СНГ, Российским Союзом химиков при участии Центра экологической промышленной политики Участники мероприятия обсудили вопросы технического регулирования, в том числе касающиеся подготовки к введению в действие технического регламента ЕАЭС «О безопасности химической продукции», новых стандартов классификации опасности, предупредительной маркировки и паспортов безопасности химической продукции, а также отраслевые тренды в контексте климатической повестки.

Также состоялась стратегическая сессия «Малотоннажная химия: импортозамещение и развитие», организованная АО «Экспоцентр», Ассоциацией «РОСХИМРЕАКТИВ», Российским Союзом химиков. Мероприятие приурочено к 20-летию Ассоциации «РОСХИМРЕАКТИВ», объединяющей порядка 65 компаний отрасли, занятых в сегменте производства среднетоннажной и малотоннажной продукции. По мнению модератора сессии, исполнительного директора Ассоциации «РОСХИМРЕАКТИВ» и вице-президента РСХ Ирины Вендило, все большее значение в условиях нарастания интереса к МТХ приобретает уникальный опыт сырьевых компаний, которые идут по пути создания из своего сырья более сложных компонентов и предлагают их отечественным предприятиям-производителям средне- и малотоннажной продукции. Дискуссию поддержал президент Российского Союза химиков Виктор Иванов. Он рассказал о роли Ассоциации «РОСХИМРЕАКТИВ» в развитии малотоннажной химии в России. Выступивший на сессии председатель совета директоров АО «ГК «Титан», председатель Комитета по химической промышленности Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Михаил Сутягинский в своём выступлении отметил, что развитие малотоннажного химического производства переросло в вопрос стратегической важности. В обсуждении перспектив дальнейшего развития малотоннажной химии приняли активное участие представители заинтересованных компаний, профильных ВУЗов и научных центров.

Учёные и организаторы науки обсудили перспективы научной коммуникации на круглом столе «(Не)страшная химия: как бороться с хемофобией и популяризировать химию», проведённом РХТУ им. Д.И. Менделеева. В дискуссии приняли участие начальник отдела научной коммуникации РХТУ Георгий Шахгильдян, директор детского технопарка «Менделеев-центр» Дарья Мартюхова, директор центра академического развития Высшей школы экономики Андрей Кожанов, пресс-секретарь химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей Ивашко, руководитель отдела исследовательских лабораторий Политехнического музея Вера Грибанова, научный сотрудник Сколковского университета науки и технологий и автор YouTube-канала «Чуть-чуть о науке» Иван Меренков.

АО «Экспоцентр» и Ассоциация «РОСХИМРЕАКТИВ» провели IX научно-практическую конференцию «Современные технологии водоподготовки и защиты оборудования от коррозии и накипеобразования».

Завершила работу второго дня дискуссия «Итоги работы лакокрасочной индустрии в 2020-2021 годах» и отчетно-перевыборное собрание Ассоциации производителей, поставщиков и потребителей лакокрасочных материалов и сырья для их производства «Центрлак».

Самым насыщенным стал третий день работы выставки.

Текущая ситуация на рынке химической промышленности для аграрного сектора, растущие направления продаж, контроль над оборотом пестицидов и агрохимикатов, другие актуальные вопросы стали предметом обсуждения на сессии «Химия для аграриев» в рамках Московского международного химического форума. Организаторы – АО «Экспоцентр» и Российский Союз химиков. В роли модератора сессии выступила первый вице-президент Российского Союза химиков Мария Иванова. Открывая заседание, она отметила, что безопасные продукты питания не могут существовать без безопасных агрохимикатов. Поэтому тема химии для аграрного комплекса имеет особую актуальность. С докладами выступили заместитель начальника управления внутреннего фитосанитарного и земельного надзора, контроля качества и безопасности зерна Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) Надежда Павлова, директор центра поддержки и развития технологических компаний «Акселератор Менделеев» РХТУ Александр Масленников, отраслевые эксперты и представители производственных компаний. Доклад «Компания ФосАгро – №1 в производстве зеленых удобрений» представил заместитель руководителя аппарата генерального директора ПАО «ФосАгро» Борис Левин.

Параллельно прошла сессия «Инструменты декарбонизации предприятий химической отрасли». О своих реальных инициативах и самых эффективных инструментах по сокращению углеродного следа рассказали лидеры ESG в России – «Сибур», «ФосАгро», «Уралхим». Глубокую аналитику и конкретные предложения по низкоуглеродному топливу озвучил представитель РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина. Обзор новейших финансовых инструментов представил Сбербанк России.

АО «Экспоцентр» в партнерстве с Ассоциацией экспортеров и импортеров организовали круглый стол «Международная торговля химической продукцией. Экспорт и импорт – настоящее и будущее». Участники круглого стола обсудили особенности заключения ВЭДовских контрактов в химической отрасли, кейсы государственной поддержки экспорта, подробно рассмотрели вопросы взаимодействия в торговле химическими товарами с некоторыми зарубежными странами (Индонезией и Ираном).

Важным событием для представителей промышленности и отраслевой науки стала сессия «Внедрение изменений в сфере аккредитации в лабораториях», организованная «Экспоцентром», Ассоциацией «РОСХИМРЕАКТИВ» и Российским Союзом химиков.

Состоялись также круглый стол «Эффективная промышленность. Тренды развития химпрома», первенство «Бережливое производство», III Международный танк-контейнерный форум, финал конкурса «Инноватор РХТУ» (Питч-сессия инновационных проектов в области экотехнологий и устойчивого развития).

Завершил работу Московского международного химического форума Общий съезд членов Российского Союза химиков, в работе которого приняли участие вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин, председатель комитета ТПП РФ по предпринимательству в текстильной и легкой промышленности и президент Союзлегпром Андрей Разбродин, вице-президент РСПП Виктор Черепов, заместитель директора Департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга РФ Павел Филаткин и председатель Росхимпрофсоюза Александр Ситнов.

Отдельным блоком годового собрания стало награждение победителей Всероссийского отраслевого конкурса «5 звезд».

28 и 29 октября в онлайн-формате прошли:

Международная конференция «Практики саморегулирования при реализации устойчивого развития на предприятии»,

Научно-практический семинар «Инновационные разработки современной нанохимии»,

III Международная научно-практическая конференция «КОРРУСХЕМ: современные технологии защиты от коррозии в химической и нефтеперерабатывающей промышленности»,

Совместное открытое заседание Совета по профессиональным квалификациям химического и биотехнологического комплекса и Комитета по химической промышленности Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

Подробная информация о деловой программе выставки «Химия-2021» представлена на сайте https://www.chemistry-expo.ru/ru/events/.

О выставке «Химия-2021» сняты сюжеты, в том числе интервью с участниками, посетителями и лидерами мнений, а также видео со стендов. Все сюжеты размещены на ютуб-канале выставки.

Отзывы гостей и участников:

Борис Левин, заместитель руководителя аппарата генерального директора ПАО «ФосАгро»:

– Компания «ФосАгро» участвует во всех выставках «Химия». И в год 20-летия компании мы не могли ее пропустить. Выставка состоялась и работает и в очень интенсивном режиме, с нагруженной деловой программой. Есть возможность пообщаться напрямую без экранов и удаленной связи, обсудить актуальные вопросы. Мы всегда рады участвовать в выставке «Химия», поддерживаем усилия организаторов выставки, чтобы она прошла как всегда на высоком уровне.

Томас Штенцель, генеральный директор Messe Düsseldorf Moscow:

– 58 лет назад наша компания впервые приехала на выставку. Встретились две компании «Экспоцентр» и Messe Düsseldorf. Выставка «Химия» – важное событие для российской индустрии. Девизу «Мир – Дружба – Freundschaft» положила начало именно выставка «Химия». Химическая тематика важна для будущего России. Благодарим за открытие и проведение выставки в это сложное время.

Владимир Горковский, руководитель проектов АО «КВАДРА ЛОДЖИК»:

– Мы впервые участвуем в мероприятии подобного масштаба в выставке «Химия-2021». Сложилось приятное впечатление от данного мероприятия. Работа идет полным ходом. Много посетителей, в том числе и из регионов.

Ольга Москалюк, исполнительный директор T&T CARBON:

– Мы второй раз посещаем выставку «Химия» в рамках стенда Ленинградской области. Самое основное – это обмен мнениями, поиск клиентов и новых поставщиков сырья. В прошлом году мы показывали только начало наших разработок. Это были греющие элементы на основе тканей гибких структур. Сегодня мы уже показываем изделия с этими материалами, которые этим летом прошли испытания. У нас завязались контакты с крупным поставщиком. И, конечно же, расширился круг общения, связей, контактов. Для нас выставка «Химия» – это возможность показать наш рост. С каждой выставкой мы расширяем ассортимент нашей продукции и новые рабочие контакты.

Анна Яковлева, начальник отдела продаж ЭКРОСХИМ:

– Мы очень рады, что выставка «Химия» состоялась. Много посетителей из разных городов. Выставка – это хороший способ продемонстрировать новинки, встретиться со старыми заказчиками и обрести новых. Для этого выставки «Химия» подходит идеально. Очень горды тем, что на выставке мы впервые можем представить наши новые рентгеновские анализаторы, спектрометры и фрактрометры. Это единственные в своем роде отечественные аналоги и по соотношению цена-качество не имеют конкурентов. Мы благодарим всех участников и организаторов за то, что выставка состоялась.

Юрий Литвинов, помощник начальника НИУ ФГУП «ГосНИИОХР»:

– Выставка растет, и мы растем вместе с ней. Это единственная возможность представить свой прогресс, свою продукцию, получить важные контакты, расти и прогрессировать совместно.

Евгений Махов, Первый заместитель генерального директора по коммерческой деятельности НОРКЕМ, к.х.н.:

– «Химия-2021» подчеркнула важность и необходимость встреч с партнерами и показала насколько ценно общение между поставщиком и потребителем. Выставка короткая. Но это не в коем образе не снижает ее ценности, а наоборот подчеркивает важность каждой минуты присутствия здесь. НОРКЕМ является постоянным участником выставки и приглашает всех к себе на стенд и в следующем году. Мы рады общению и желаем налаживания плодотворных контактов не только сейчас, но и в будущем.

Ждем вас на следующей, 25-й международной выставке «Химия-2022», которая пройдет в ЦВК «Экспоцентр» с 31 октября по 3 ноября 2022 года.