Авторы: В.С. Маковей, А.А. Джурабаев (ООО «АНОД-ЦЕНТР») Опубликовано на портале «Химическая техника», октябрь 2026

Четверть века в машиностроении — срок, за который предприятие проходит путь от стартапа до системообразующего поставщика. Для ООО «АНОД-ЦЕНТР» эти двадцать пять лет стали периодом непрерывного развития — от сервисного центра по реализации торцовых уплотнений до инжиниринговой компании, обеспечивающей комплексные решения для предприятий нефтегазового, химического и энергетического комплексов России и стран СНГ.

От атомной энергетики — к нефтехимии

История «АНОД-ЦЕНТР» неотделима от истории группы компаний «АНОД», основу которой составляет Научно-производственный центр «АНОД» (НПЦ «АНОД», г. Нижний Новгород), созданный в 1992 году группой специалистов ОКБМ им. Африкантова — разработчиков оборудования для атомной энергетики СССР. Ещё в 1975 году талантливейшим конструктором Евгением Павловичем Токаревым было разработано торцовое уплотнение вала циркуляционного насоса ЦВН-8 для реакторов РБМ-К, превосходившее по характеристикам мировые аналоги. За эту разработку Е. П. Токарев был удостоен золотой медали ВДНХ и премии Совета Министров СССР. Критерии проектирования торцовых уплотнений и подшипников скольжения, заложенные Е.П. Токаревым, Морозовым В.А., остаются актуальными и сегодня.

ООО «АНОД-ЦЕНТР» начало свою деятельность в 2001 году в г. Химки Московской области. Целью создания компании стало расширение рынков сбыта и организация прямой связи с конечными потребителями продукции группы «АНОД».

Сфера деятельности

Сегодня ООО «АНОД-ЦЕНТР» — это инжиниринговая компания, специализирующаяся на комплексном решении задач по поставке, монтажу и сервисному обслуживанию динамического оборудования для предприятий нефтеперерабатывающей, нефтехимической, нефтегазодобывающей, металлургической и энергетической отраслей. География поставок охватывает Россию, Узбекистан, Беларусь, Казахстан, Республику Сербскую и другие регионы.

Компания включает службы маркетинга и сервиса, которые проводят аудит динамического и теплообменного оборудования, разрабатывают программы повышения надёжности и промышленной безопасности, обеспечивают шеф-монтаж, пусконаладку и инженерное сопровождение поставленного оборудования. Доступна круглосуточная техническая поддержка.

Торцовые уплотнения: ядро компетенций

Торцовое уплотнение — ключевой элемент герметизации вращающихся валов насосов, компрессоров и перемешивающих устройств. От его надёжности зависят безопасность, экологичность и экономичность работы динамического оборудования.

Продукция НПЦ «АНОД», реализуемая через «АНОД-ЦЕНТР», охватывает все типы торцовых уплотнений: одинарные (УТ), двойные (УТД), тандемные (УТТ), с холодильником для горячих сред (УТХ, УТДХ), сухие газодинамические (СГДУ) для насосов, нагнетателей и компрессоров (УТГ, УТДГ, УТГП), для аппаратов с перемешивающими устройствами (УТД100).

Торцовые уплотнения типа УТТХ и УТДХ со встроенным холодильником на среды с температурой продукта до 420°С для нефтеперерабатывающей промышленности, успешно эксплуатируются с 1994 года. Основные потребители, эксплуатирующие данный тип уплотнений, отмечают длительную наработку на отказ и низкие затраты на обслуживание. Наличие встроенного холодильника снижает тепловую напряженность на торцовое уплотнение, способствует увеличению ресурса подшипников насосного оборудования. Уплотнения типа УТТХ, УТДХ отрабатывают на предприятиях заявленные ресурсы не менее 30 000 ч с минимальными издержками и не уступают по своим эксплуатационным свойствам зарубежным аналогам.

Отличительные особенности уплотнений «АНОД» — моноблочное исполнение, позволяющее выполнять монтаж без дополнительных регулировок, высокая степень унификации деталей, простота эксплуатации и обслуживания.

Блоки подшипниковые уплотнительные: «вторая жизнь» насосов

Одно из ключевых направлений — модернизация насосов с применением блоков подшипниковых уплотнительных (БПУ). БПУ представляет собой оригинальную конструкцию, защищённую патентами: по сути, двухступенчатое торцовое уплотнение со встроенными радиальными и упорными подшипниками скольжения.

Установка БПУ позволяет увеличить опорную базу вала консольного насоса, снизить нагрузки на уплотнительные узлы и улучшить виброакустические характеристики агрегата. От исходного насоса сохраняются рама, электродвигатель, спиральный отвод и рабочее колесо — параметры насоса не нарушаются, а агрегат получает продлённый ресурс. Пробег насоса при установке БПУ с современной пластинчатой муфтой увеличивается до 40 000 часов.

Пять типоразмеров БПУ перекрывают практически весь мощностной ряд центробежных насосов — от 10 до 600 кВт. БПУ не требует охлаждения и отдельной системы смазки — работоспособность узла обеспечивается системой обвязки с бачком, аналогичной применяемой для двухступенчатых торцовых уплотнений.

Сухие газодинамические уплотнения: импортозамещение

В 2015 году группа компаний «АНОД» приступила к производству сухих газодинамических уплотнений (СГДУ) для центробежных компрессоров — направление, традиционно занимаемое зарубежными производителями. Все детали СГДУ конструкции производства НПЦ «АНОД» отечественного производства, что полностью отвечает государственной политике импортозамещения.

В 2020 году для насосов LDB 10-25×9-A, перекачивающих сжиженный газ, специалистами НПЦ «АНОД» были спроектированы тандемные уплотнения с «сухой» газодинамической атмосферной ступенью нескольких типоразмеров — технически сложный продукт, ранее поставлявшийся из-за рубежа.

С 2017 года осуществляется ремонт сухих газодинамических уплотнений европейских производителей (Eagle Burgmann, Dresser-Rand, Flowserve) с возвращением агрегатов в эксплуатацию без необходимости закупки новых комплектов.

Для компрессоров мощностью до 10 МВт рекомендуются двойные торцовые масляные уплотнения (УТДГ), обеспечивающие повышенный межремонтный ресурс и возможность не сбрасывать перекачиваемый газ из контура при остановах.

Клиенты и партнёры

Продукция, поставляемая ООО «АНОД-ЦЕНТР», эксплуатируется более чем на 500 предприятиях в 16 странах. Среди ключевых заказчиков — ПАО «Газпром», ПАО «Газпром нефть», ПАО «АК «Транснефть», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «Сургутнефтегаз», АО «ТАИФ-НК», АО «Фортинвест», Концерн «Белнефтехим», АО НК «КазМунайГаз, АО «Узбекнефтегаз» и др.

Так, на компрессорах ПАО «Газпром» установлено более 3000 уплотнений ГК «АНОД», а общая наработка торцовых уплотнений на различном оборудовании составила не менее 310 млн. часов.

Примером плодотворного сотрудничества служит работа на крупнейших предприятиях Республики Беларусь (ОАО «Мозырский НПЗ», ОАО «Нафтан», ОАО «Могилёвхимволокно») — инженерное сопровождение и сервисное обслуживание на которых ООО «АНОД-ЦЕНТР» осуществляет уже более 20 лет.

Теплообменное оборудование

Одно из направлений работы компаний ООО «АНОД-ЦЕНТР» — поставка теплообменного оборудования на основе змеевиков малого радиуса гиба. Ключевое преимущество конструкции — высокая эффективность теплообмена в результате увеличения площади теплообменной поверхности и турбулизации потоков, самокомпенсация температурных деформаций при быстром разогреве и охлаждении.

Основными заказчиками являются ПАО «Газпром»; ПАО «НК «Роснефть»; АО «ТАИФ-НК»; ПАО «Газпром нефть»; ПАО «ЛУКОЙЛ»; ОАО «Минудобрения»; АО «ОДК»; ОАО «Мозырский НПЗ»; АО «КазМунайГаз»; ФПК «Космос-Нефть-Газ».

Все разработки и технические решения защищены государственными патентами.

Ориентация на результат

Оборудование, поставляемое ООО «АНОД-ЦЕНТР», ориентировано на увеличение межремонтного пробега (не менее пяти лет), снижение экологической нагрузки, экономию энергетических ресурсов и повышение промышленной безопасности.

За четверть века компания прошла путь от сервисного звена до полноценного инжинирингового центра, способного решать задачи любой сложности — от поставки отдельных уплотнений до комплексной модернизации динамического оборудования целых производств.

Сочетание конструкторского наследия атомной отрасли, опыта собственного производства и практики развитой сервисной сети позволяет ООО «АНОД-ЦЕНТР» оставаться надёжным партнёром предприятий, для которых недопустим несанкционированный останов оборудования.

ООО «АНОД-ЦЕНТР»

МО, г. Химки , ул. Первомайская д.5

тел. +7 495 995 35 05

тел. круглосуточной технической поддержки +7-903-597-34-47

e-mail: anod-center@mail.ru

Директор Маковей В.С.