Красцветмет и прикладной инженерный и учебный центр «Сапфир» (входит в ПАО НК «РОСНЕФТЬ») успешно провели опытно-промышленные испытания технологии получения карбоната лития батарейного сорта из гидроминерального сырья Юрубчено-Тохомского месторождения.

Юрубчено-Тохомское месторождение находится в Эвенкийском районе Красноярского края. На площадку доставили мобильную опытно-промышленную установку для переработки гидроминерального сырья в шести 20-футовых контейнерах. Научные сотрудники и технологи Красцветмета эксплуатировали установку два месяца в круглосуточном режиме.

В результате испытаний получили более 300 кг карбоната лития, соответствующего батарейному качеству. Степень извлечения вещества по всей технологии превысила 90%.

Проведенные испытания позволят Роснефти наладить производство карбоната лития непосредственно в процессах нефтегазодобычи. Благодаря этому будет повышена эффективность эксплуатации месторождения, а также снижена себестоимость добычи углеводородного сырья.

Сегодня литий в России не добывается. При этом глобальный спрос на металл возрастает, в первую очередь, со стороны производителей аккумуляторов для электрического транспорта. По прогнозам, к 2025 году спрос может достичь 1,5 миллиона тонн LCE, а к концу десятилетия — более трех миллионов тонн.

Уникальная запатентованная технология Красцветмета позволяет добывать литий из пластовых вод нефтяных месторождений. Она основана на собственном сорбенте. Эффективное, экономичное и экологичное решение дает возможность получать металл даже из растворов с низкой концентрацией лития — от 5 мг/литр. С помощью мобильной опытно-промышленной установки Красцветмета можно в короткие сроки оценить технико-экономические параметры технологии на любом месторождении.