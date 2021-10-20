Приглашаем вас принять участие в пятом специализированном вебинаре из серии INTRA-TECH ONLINE в рамках X международной практической конференции, который состоится 26 октября в 11:00 (мск).

Тема: «Развитие и организация ремонтной инфраструктуры»

Чтобы не пропустить вебинар, зарегистрируйтесь по ссылке: https://events.webinar.ru/25617541/webinarintratech4

На вебинаре рассмотрят следующие темы:

• Оснащение ремонтных производств: классический подход против комплексного. Кейсы поставок. Инжиниринговая компания INTRATOOL

• Комплексные решения в области ремонта и испытания трубопроводной арматуры. Входной контроль – гарантия безаварийной эксплуатации ТПА. ЗАО «ПКТБА»

• Преимущества внедрения цеха по ремонту низковольтных электродвигателей на предприятии. ОАО «Севкавэлектроремонт»

В течение онлайн-мероприятия участники могут задать вопросы спикерам через чат. Вопросы также можно оформить заранее и направить организаторам по адресу: event@m-skipper.ru