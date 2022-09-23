Через месяц в Подмосковье пройдет ежегодная Этиленовая конференция. Мероприятие, которое будет проводиться семнадцатый раз, традиционно собирает представителей нефтехимических предприятий России и СНГ, ведущих разработчиков технологий, а также изготовителей и поставщиков оборудования.

Конференция традиционно имеет техническую ориентированность и является площадкой для обсуждения ключевых вопросов в области инжиниринга и эксплуатации производств, внедрения современных технологий и оборудования для повышения эффективности и рентабельности нефтехимических предприятий, а также для расширения деловых контактов и поиска новых партнеров.

В существующей геополитической и внешнеэкономической обстановке происходят серьезные изменения условий работы отрасли производства мономеров: приостанавливают свою работу или полностью уходят с российского рынка иностранные технологические компании, которые много лет считались ведущими отраслевыми игроками; ограничены возможности поставок высокотехнологичного (критического, проприетарного) оборудования; изменения рыночной конъюнктуры приводит к пересмотру российскими нефтехимическими предприятиями планов развития собственных производств. Поэтому целевым ориентиром XVII Этиленовой конференции является определение путей и поиск возможностей дальнейшего развития отрасли в новых условиях.

Конференция состоится с 19 по 21 октября на территории Московской области в гостиничном комплексе Hilton Garden Inn Moscow New Riga.

Организатором ежегодной российской Этиленовой конференции является компания ВНИИОС-наука – российский лицензиар в области получения базовых продуктов нефтехимии — этилена, пропилена и бензола. Мероприятие будет проходить при спонсорской поддержке отечественной компании ЛНХМ-Инжиниринг. Генеральным спонсором конференции выступает ООО «ГЛ Инжиниринг» – российский проектный институт, который осуществляет полный комплекс работ по проектированию высокотехнологичных объектов глубокой переработки углеводородного сырья.

Подробную информацию о мероприятии можно получить на сайте конференции.