Более 60 ключевых инвестиционных проектов страны в сфере производства метанола, аммиака, карбамида, водорода, азота, их продуктов и азотных удобрений будут представлены на «Азот Синтезгаз Россия и СНГ»

Москва, Россия, 30-31 мая: Впервые в нашей стране состоится крупный Международный конгресс и выставка «Азот Синтезгаз Россия и СНГ», посвященные вопросам производства метанола, аммиака, карбамида, водорода, азота, а также их продуктов и азотных удобрений. Мероприятие объединит на одной площадке представителей крупнейших производственных предприятий, поставщиков технологий, органов власти и инвесторов России, СНГ и Европы.

Международная площадка предоставит уникальную возможность для обмена опыта и налаживания деловых связей с лидерами индустрии со всего мира. Участниками мероприятия станут более 50 авторитетных экспертов в области: поставки и закупки сырья, маркетинга продукции, мировых практик, развития инфраструктуры сбора, подготовки и транспортировки сырья, промышленной и экологической безопасности производства.

На мероприятии будет представлено более 60 инвестиционных проектов по производству метанола, аммиака, водорода, азота, карбамида и их продуктов, а также азотных удобрений со сроком реализации 2018-2025 гг. со всех регионов России.

Кроме этого, в рамках программы, участники рассмотрят эффективные стратегии строительства и модернизации. В том числе, возможности эксплуатации агрегатов, закупки технологий, проектирования технологических процессов и инжиниринга, FEED, EPC и EPCM подряда и многое другое.

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