По установившейся многолетней традиции в конце рабочего сезона, а именно 27 сентября состоится 20-й юбилейный семинар-слет профессионалов «День Холодильщика – 2019».

В этом году праздник будет проходить в нефтегазовой столице России – в городе Тюмени.

Организаторы слета: принимающая сторона компания ООО «Сервис+», ООО «Крео групп» (г. Димитровград), ЗАО «Технохолод» (г. Оренбург) при поддержке Российского союза предприятий холодильной промышленности.

Участники слета получат отличную возможность пообщаться с коллегами, установить личные и деловые контакты, как в ходе семинара, так и во время проведения праздничного вечера.

В ближайшее время оргкомитет слета сообщит информацию о программе праздника, а также об условиях участия и реквизиты для регистрации.

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