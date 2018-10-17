В центре отдыха «Притомье» (г. Кемерово) начала работу научно-практическая конференция представителей предприятий химической отрасли России, стран СНГ и Балтии. Деловая программа рассчитана на три дня: с 17 по 19 октября 2018 г. Тема для обсуждений и обмена опытом: «Современное состояние и перспективы развития производства азотной кислоты».

Впервые мероприятие международного уровня среди химиков проходит в столице Кузбасса. Организаторами выступили ЗАО «Инфохим» и КАО «Азот» (входит в АО «СДС-Азот»). В нём принимают участие почти 140 представителей химических предприятий, проектных и научно-исследовательских институтов, в том числе представители всемирно известных компаний «Еврохим», «Фосагро», «Уралхим», «Минудобрения».

В настоящее время на территории России и стран СНГ действуют восемь предприятий, включая КАО «Азот», выпускающих азотную кислоту. И кемеровский «Азот» в качестве площадки для обмена научным и практическим опытом выбран неслучайно: согласно отчётам государственного института азотной промышленности (ГИАП) это предприятие – лидер российского рынка по объёмам и качеству азотной кислоты.

Кроме того, в июне 2018 года «Азот» подписал контракт на проектирование, поставку оборудования и строительство современного высокотехнологичного агрегата по производству азотной кислоты мощностью 500 тонн/сутки. Особенностью реализуемого проекта станет технология. Она является абсолютно новой для всех предприятий химической отрасли России и стран СНГ. Лицензиаром технологии Weatherly является компания KBR (США). Генеральным подрядчиком выступит компания STEP (г. Санкт-Петербург).

«Мы сделали выбор в пользу принципиально новой для России технологии производства азотной кислоты. Эта установка будет отличаться высокой технологичностью, низкими эксплуатационным затратами, но при этом высокой экологической эффективностью. Показатели по выбросам в атмосферу у новой установки будут в 3 раза меньше, чем у действующих агрегатов. Наша идея и опыт вызывают интерес многих российских компаний, и мы готовы ими делиться», — прокомментировал высокий интерес к теме конференции генеральный директор КАО «Азот» Игорь Геннадьевич Безух.

Для справки:

КАО «Азот» (входит в состав АО «СДС Азот») — крупнейший химический комбинат за Уралом. Предприятие производит и поставляет азотные удобрения для сельхозпроизводителей Сибирского федерального округа; является основным поставщиком аммиачной селитры для горнодобывающей отрасли Сибири и Дальнего Востока с долей рынка в регионе около 85%; производитель 30% общего объема капролактама в России и 50% общероссийского экспорта продукта.

Общий объём основной продукции, выработанной КАО «Азот» в 2017 г., составил 4,3 млн. тонн. По итогам работы в 2017 г. «Азот» впервые достиг исторического максимума по выпуску четырёх видов продукции: аммиака, азотной кислоты, аммиачной селитры и карбамида.

Предприятие неоднократно становилось лауреатом конкурсов: «100 лучших товаров Кузбасса», «Лучший Бренд Кузбасса», «100 лучших товаров России», «Лидер природоохранной деятельности России».