22-25 июня 2020 года в Москве состоится 20-я юбилейная международная выставка «Нефтегаз-2020» совместно с Национальным нефтегазовым форумом, который пройдет с 22 по 25 июня 2020 года в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР».

Под влиянием глобальных вызовов и трендов в нефтегазовой индустрии в фокусе внимания отечественной отраслевой повестки сегодня доминируют вопросы цифровизации ключевых производственных процессов, импортозамещение и локализация, кадровая трансформация и роль человека в эпоху роботизации, обеспечение промышленной безопасности на предприятиях ТЭК, развитие газовой отрасли и СПГ, модернизация переработки нефти, совершенствование системы нормативно-правового регулирования, поиск новых месторождений, экспортный потенциал высокотехнологичной продукции нефтегазового машиностроения, технологическое партнерство и новые возможности международного сотрудничества в условиях геополитических ограничений, а также развитие научно-технической базы. Именно эти темы станут ключевыми в рамках предстоящих Национального нефтегазового форума и выставки «Нефтегаз-2020».

Форум нацелен на освещение широкого спектра актуальных вопросов, для чего в программе были предусмотрены различные форматы коммуникации между участниками: круглые столы, форсайт-сессии, практические семинары, технологические конференции и панельные дискуссии.

Выставка «Нефтегаз» является крупнейшей в России и входит в десятку основных нефтегазовых выставок мира, ежегодно подтверждая свой статус эффективной профессиональной площадки для заключения контрактов, делового общения, обмена опытом и информацией о новейших технологиях и современном оборудовании для нефтегазовой отрасли. В работе выставки принимают участие более 500 компаний из 24 стран мира.

Совместное проведение Национального нефтегазового форума и выставки «Нефтегаз» – синергия, формирующая одну из крупнейших отраслевых демонстрационных и коммуникационных площадок, которая вбирает в себя как многолетнюю богатую историю развития нефтегазовой промышленности, так и инновационные решения, призванные обеспечить последовательный экономический рост в рамках отрасли.

Ежегодно мероприятия выставки и форума посещают свыше 20 000 гостей и делегатов, среди которых представители отраслевых министерств и ведомств, топ-менеджеры нефтегазовых и машиностроительных компаний, лидеры экспертных мнений профильных союзов и ассоциаций, ключевые аналитики финансового сектора и консалтинговых компаний, а также корреспонденты ведущих средств массовой информации.

Контакты оргкомитета выставки:

Тел.: +7 (499) 795-37-61;

E-mail: neftegaz@expocentr.ru

Контакты оргкомитета форума:

Тел.: +7 (495) 640-34-64;