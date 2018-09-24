4 октября состоится ключевое мероприятие конгрессной программы ПМГФ-2018 – пленарное заседание «Роль и место газа в энергобалансе мировой экономики». Участники обменяются мнениями о наиболее актуальных трендах на рынке газа, обсудят современное состояние и долгосрочные тенденции развития газовой промышленности, внедрение новых технологий и инновационных производств.

С докладами выступят:

Алексей Миллер, Председатель Правления ПАО «Газпром»;

Маартен Ветселаар, Директор по газовому бизнесу и новым источникам энергии, член Исполнительного комитета Royal Dutch Shell;

Райнер Зеле, Председатель Правления, Главный исполнительный директор компании OMV;

Джо М. Канг, Президент Международного газового союза;

Ульф Хайтмюллер, Председатель Правления Verbundnetz Gas;

Вэйчжун Цинь, Вице-президент, Китайская национальная нефтегазовая корпорация (КННК).

Kиф Мартин, Коммерческий директор Юнипер СЕ

К диалогу также приглашены представители ENGIE.

Подробная информация об участии в Форуме на сайте www.gas-forum.ru