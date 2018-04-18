31 мая 2018 года по адресу: Москва, улица Тверская, 22, отель InterContinental, состоится восьмая ежегодная конференция «Строительство в нефтегазовом комплексе» (Нефтегазстрой-2018). На конференции рассматриваются тенденции в нефтегазовом строительстве, пути формирования цивилизованного рынка, проводится обзор крупнейших инвестиционных проектов. Обсуждается практика выбора строительных подрядчиков, создание российских EPC-контракторов, пути увеличения доли российских компаний на нефтегазостроительном рынке, расценки и порядок оплаты работ.

На конференции будут представлены программы закупок нефтегазовых компаний, презентации инвестпроектов, обзор рынка строительных подрядчиков.

Основные вопросы для обсуждения:

управление проектами в нефтегазовом строительстве

особенности взаимодействия с иностранными строительными и проектными компаниями

практика и новые методы строительного контроля. Методы надзора за строительством

концептуальное проектирование нефтегазовых объектов

особенности логистики и снабжение удалённых объектов.

В рамках конференции состоится круглый стол с участием Главгосэкспертизы России на тему: «Анализ типовых ошибок проектирования объектов нефтегазового комплекса».

На конференции объявляются итоги ежегодного опроса нефтегазовых компаний за 2017 год в номинациях: Строительство линейных объектов, Строительство площадочных объектов, обустройство сухопутных месторождений нефти и газа, Строительство объектов нефтегазопереработки, Строительство объектов нефтепродуктообеспечения, Строительство подводных морских магистральных трубопроводов, обустройство подводных морских месторождений нефти и газа, Строительство гидротехнических сооружений (обустройство причалов, портовых зон, возведение искусственных островов).

Участники конференции получают в подарок свежий выпуск настенной карты «Инвестиционные проекты в нефтегазовом комплексе-2018» и интерактивный справочник «Нефтегазовое строительство-2018».

Форматы участия:

— делегатское участие в конференции;

— выступление на «круглом столе»;

— выступление с расширенной презентацией в конференции;

— участие в выставке;

— спонсорское участие.

Принять участие в конференции »

Запросить программу и список участников мероприятия »

Телефоны: (495) 788-72-79, 514-44-68, 514-58-56; info@n-g-k.ru; www.n-g-k.ru