19-22 мая 2020 года в г. Баку, Азербайджан состоится IV Всемирный Конгресс производителей минеральных удобрений и пестицидов.

Тема Конгресса SCIF 2020: «Инновационные технологии и оборудование в производстве минеральных удобрений и пестицидов».

Город Баку выбран для проведения Конгресса благодаря своей развитой инфраструктуре, благоприятной бизнес среде, экономической и финансовой стабильности.

Ежегодные мероприятия SCIF Congress собирают технических специалистов в области производства минеральных удобрений по всему миру. Особое значение на Конгрессе отводится научно-практическим дискуссионным секциям, обмену опытом для решения проблем в технологиях производства и продвижения химической отрасли в целом.

Цель Всемирного Конгресса производителей минеральных удобрений и пестицидов — создание уникальной научно-практической площадки для расширения контактов и сотрудничества между предприятиями стран СНГ и Европы, зарубежными экспертными сообществами, представителями общественных и деловых кругов.

Конгресс SCIF 2020 объединяет:

Производственные предприятия;

Производителей и поставщиков оборудования и услуг;

Инжиниринговые компании и НИИ;

Специалистов по закупке и логистике;

Профильные университеты мира.

На знаковом событии года участники будут обсуждать инновационные решения в производстве азотных, калийных, фосфорных, комплексных удобрений и пестицидов, а также другие темы, актуальные для этой сферы.

Конгресс SCIF 2020 включает в себя следующие тематические направления:

Промышленная безопасность опасных производственных объектов;

Азотные удобрения (аммиак, азотная кислота, аммиачная селитра, карбамид);

Фосфорные удобрения (суперфосфат, двойной суперфосфат, аммофос, диаммофос, ортофосфат);

Калийные удобрения (калий хлористый, калийная селитра);

Комплексные удобрения (азотно-фосфорные, азотно-калийные, фосфорно-калийные, NPK удобрения);

Пестициды (инсектициды, фунгициды, бактерициды);

Метанол;

Закупка и логистика (экспорт/импорт продукции, транспортировка).

Программа мероприятия включает в себя доклады и презентации, а также научно-практические дискуссионные секции. Кроме основной части, в течение всего периода Конгресса работает выставочная зона, где представлены новейшие разработки ведущих производителей и поставщиков оборудования и услуг. Участникам Всемирного Конгресса SCIF 2020 предоставляется возможность выступить с докладом, тематика которого должна соответствовать одному из направлений программы.

В рамках мероприятия будет организовано посещение производственных площадок завода SOCAR Carbamide и завод SOCAR Methanol.

На официальном сайте Scif Congress: https://scifcongress.com/ размещена подробная информация о мероприятии, предусмотрена возможность регистрации участников и организован сбор тезисов докладов.

Адрес проведения: г.Баку, гостиница «Boulevard Baku Autograph Collection»

Дата проведения: 19-22 мая 2020 года

Координаты организатора: +7-4722-40-26-03